Под Новосибирском Илья Поляков реализует масштабный инвестпроект за 18 млрд рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации на территории Барышевского сельсовета масштабного инвестпроекта — Строительство многоквартирных домов. Компания ООО «Специализированный застройщик «Пионер-ВП» получит под эти цели участок площадью 186053 кв. м. Срок реализации проекта составляет 10 (десять) лет. На площадке застройщик должен возвести не менее 180 тысяч кв метров жилья из которых не менее 4500 кв метров передать гражданам, которые входят в категорию обманутых дольщиков. Срок передачи квартир — 3 квартал 2027 года, все дома должны быть введены в эксплуатацию до 2034 года.

Кроме того, в рамках МИП застройщик должен внести не менее 206 млн рублей на завершение строительства долгостроя, который определит Минстрой Новосибирской области.

По данным Seldon.Basis, ООО «Специализированный застройщик «Пионер-ВП» создано в марте 2024 года, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Владельцем является ООО «Комфорт» (100%), директор Михаил Шашков. Он же является директором и совладельцем (50%) ООО «Комфорт», ООО СЗ «Пионер», ООО «Аквастрой».

По информации редакции, инициатором проекта в Барышевском сельсовете является известный новосибирский застройщик Илья Поляков. Концепцию проекта представители Группы компаний «Поляков» обещают представить позже. Общий объем инвестиций в проект составит 18 млрд рублей.

Стоит отметить, что за период с 2010 по 1 июля 2024 года в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов. В январе 2022 года в регионе насчитывалось 124 проблемных объекта, сегодня их осталось только восемь, из них 6 — жилые дома, с общим количеством граждан 1302. От реализации МИПов на завершение строительства проблемных объектов направлено не менее 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить права 3261 семьи в 18 проблемных объектах.

Напомним, ранее ООО «Комфорт» участвовал в торгах на земельный участок за «Локомотив-Ареной» и победил, но итоги конкурса были опротестованы другими участниками.