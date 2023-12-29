Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

МЧС Новосибирской области сообщило о неблагоприятных метеоусловиях в регионах Сибири.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 декабря в Новосибирской области ожидаются местами мокрый снег, гололед, метели и усиление ветра до 22 метров в секунду, — сообщили в ведомстве.

Спасатели предупреждают сибиряков о различных происшествиях: повреждения линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличения числа автомобильных аварий.

МЧС рекомендует жителям региона убрать с балконов и подоконников незакрепленные предметы, быть крайне осторожными с огнем, обходить стороной деревья, мосты, рекламные щиты, ЛЭП, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

«Сибуправтодор» так же предупредил об усиленном режиме работ по очистке и противогололедной обработке на федеральных трассах.

— Просим водителей в сложных погодных условиях соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно на участках с работающей дорожной техникой, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о погоде на новогодних каникулах по данным синоптиков.