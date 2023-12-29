Новосибирская «Сибирь» проиграла «Трактору» домашний матч

ХК «Сибирь» сыграл домашний матч «Трактором» из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды. «Сибирь» проиграла матч со счетом — 3:0.

— В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Вышли сегодня неготовыми. Играем дома, при такой публике показываем такой хоккей — это неправильно. Будем делать выводы. Нужно с этим что-то делать, — отметил Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

По итогам встречи новосибирская команда занимает 8 место в Восточной конференции.

В следующий раз «Сибирь» сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Матч состоится 3 января.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Егором Спиридоновым.