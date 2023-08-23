В Новосибирске создан консорциум по использованию СКИФа в нефтегазовой отрасли

Первое соглашение между разработчиками СКИФа и теми, кто будет использовать экспериментальные станции для решения производственных задач, подписано в рамках форума «Технопром-2023». Консорциум, созданный в рамках соглашения, ориентирован на использование синхротронного излучения в нефтегазовых технологиях.

— Мы рады быть участниками консорциума. Для нашей компании, как одного из отраслевых лидеров в части экономического развития, важна синергия фундаментальной и прикладной науки. У нас есть разработки в части технологических и цифровых решений, и в консорциум мы заходим с пониманием результата, который хотим получить, — сообщил директор программ развития функции «Геологоразведочные работы» ООО «Газпромнефть научно-технический центр» Роман Ошмарин.

— Применение синхротронного излучения для производства продуктов в реальном секторе экономики важно, так как подтверждает, что СКИФ может быстро дать эффект «на злобу дня», — отметил директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев. — Со своей стороны могу сказать, что это первая ласточка, и дальше в консорциум будут входить новые члены, создаваться новые консорциумы.

Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Денис Нургалиев надеется, что с помощью СКИФа удастся найти технологии, которые позволят работать с труднодоступными месторождениями, например Баженовской свиты.

Ранее редакция сообщала о том, что в рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ». Интерес к СКИФу проявили и представители КНР.