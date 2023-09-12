Пассажирам рейса «Сочи — Омск» выплатят по 100 тыс рублей и отправят в Омск на автобусах

Пассажирам авиарейса «Сочи — Омск» выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственный источник.

— Всех пассажиров отвезут в Омск на автобусах, расследование экстренной посадки Airbus A320 проведёт Росавиация, которая уже сформировала соответствующую комиссию, — говорится в сообщении.

Напомним, что пассажиры рейса «Сочи-Омск», который совершил экстренную посадку вне аэродрома, уже забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. Сперва экипаж планировал посадить самолет на ближайшем аэродроме, но топлива до него могло не хватить. Поэтому пилоты приняли решение садить самолет в чистом поле.

Одна из версий: причиной экстренной посадки самолета стали проблемы с гидросистемой.

Ранее редакция сообщала о том, что летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск».