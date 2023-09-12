«В поведенческой стратегии клиентов нет больших изменений»

— Пока сложно сказать однозначно, сказалось ли на рынке предыдущее повышение макропруденциальных лимитов. В поведенческой стратегии клиентов мы не видим больших изменений: они действуют, как и раньше. Сейчас на рынок влияют макроэкономические факторы. Один производный параметр не окажет значительного эффекта.

Что до последствий, то с повышением лимитов больше клиентов будут отрезаны от кредитования, соответственно, могут сократиться объемы и вырастет стоимость привлечения одного заемщика.