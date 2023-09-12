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«Основной поддержкой роста бизнеса МФО станут короткие займы»

  • 12/09/2023, 13:08

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»:

Рынку МФО закручивают гайки перед сезоном новогодних покупок— Можно однозначно сказать, что пока у МФО есть возможность еще один квартал не учитывать в МПЛ займы до 10 000 рублей, то вполне предсказуемо основной упор будет на кратный рост выдач займов до 10 000 рублей.

В 2024 году такой возможности не будет, поскольку уже известно, что ее устранят путем распространения правила МПЛ на все займы вне зависимости от суммы чека.

До текущего момента наша компания ни разу не нарушала МПЛ. Мы выполняем данное требование с очень небольшим запасом.

Решение о повышении макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам однозначно повлияет на темпы роста бизнеса, и основной поддержкой роста масштаба станут короткие займы, приемлемые для ПДН клиента. Но как долгосрочное решение мы рассматриваем для себя снижение стоимости займов для клиентов, чтобы поддерживать эффективность бизнеса за счет длинных сроков займов и низкой стоимости. Installment Loans (IL) — наш целевой продукт, и отказываться от него мы не планируем. Мы уже работаем над новыми решениями в области офферинга для наших клиентов, рассматривая самые негативные сценарии в рамках стресс-тестов.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования онлайн-займ Олеся Киселева МФК Лайм-Займ макропруденциальные лимиты


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