Подросток утонул во время купания в реке под Новосибирском

В Новосибирской области 17-летний подросток утонул во время купания в реке. Трагедия произошла в селе Петропавловка Краснозерского района вечером 9 июня.
Двое приятелей приехали отдохнуть на берег реки Карасук. Один из них решил искупаться. В какой-то момент молодой человек нырнул и скрылся под водой. Тело парня до сих пор не найдено.
По факту случившегося следователи проводят проверку.
— В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия, — рассказали в региональном СК.
Ранее редакция сообщала о том, что через 5 дней после исчезновения 13-летнего мальчика его тело нашли в реке. За год до трагедии в этом же месте было найдено тело его погибшей сестры.
Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по НСО.
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