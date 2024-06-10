Подросток утонул во время купания в реке под Новосибирском

В Новосибирской области 17-летний подросток утонул во время купания в реке. Трагедия произошла в селе Петропавловка Краснозерского района вечером 9 июня.

Двое приятелей приехали отдохнуть на берег реки Карасук. Один из них решил искупаться. В какой-то момент молодой человек нырнул и скрылся под водой. Тело парня до сих пор не найдено.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

— В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия, — рассказали в региональном СК.

Ранее редакция сообщала о том, что через 5 дней после исчезновения 13-летнего мальчика его тело нашли в реке. За год до трагедии в этом же месте было найдено тело его погибшей сестры.