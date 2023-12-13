Жители Тихого поселка в Новосибирске добились заезда маршрутного такси

С 14 декабря в Новосибирске изменится схема движения маршрутного такси №45. Теперь оно будет забирать пассажиров из Тихого посёлка, расположенного неподалёку от завода «Экран».

— С завтрашнего дня 45-я маршрутка будет следовать по улицам Магаданская, Бардина и Богдана Хмельницкого через остановки «Тихий посёлок», «Новая», «Александра Невского», «Стадион Сибирь» и «Универмаг Калининский», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Телеграм-канале.

Ранее жители Тихого посёлка вместе со своими детьми вышли на улицу в 40-градусный мороз, чтобы записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Люди пожаловались на отсутствие общественного транспорта в микрорайоне, отметив равнодушие местных властей к мольбам жителей посёлка.

После видеообращения новосибирский СК начал проверку по факту халатности должностных лиц администрации Заельцовского района.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска дал подчиненным два дня, чтобы решить вопрос с маршруткой в Тихом поселке.