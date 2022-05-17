За 1,5 месяца новосибирцы совершили почти 200 тыс поездок на самокатах

С момента старта сезона 2022 года и на данный момент (1,5 месяца) пользователи сервиса Whoosh в городе проехали более 500 тыс км. За весь сезон предыдущего года общий пробег самокатов компании по городу составлял 3,7 млн километров. Более 80% поездок — замена поездок на автотранспорте, решение рутинных транспортных задач, сообщила пресс-служба компании.

Самые активные улицы, вдоль которых едут самокаты, совпадают с главными транспортными артериями Новосибирска. На правом берегу: улицы Кирова, Большевистская, Гоголя, Орджоникидзе, Кошурникова и весь Красный проспект. На левом: Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Станиславского, Ватутина и проспект Карла Маркса. В Академгородке: Ильича, Пирогова, Морской проспект и проспект академика Лаврентьева. Пик поездок на самокатах, как правило, совпадает с максимально плотным трафиком и пробками на дорогах.

Для работы сервис использует более 1000 парковочных точек. В будущем на местах парковки сервис нанесет разметку — так пользователям будет проще сориентироваться, как оставить самокат в месте парковки максимально аккуратно.

В среднем поездка длится 18 минут и повторяется регулярно. Почти треть пользователей использует для поездок подписку на сервис, что позволяет экономить на стоимости при регулярном использовании — это говорит о готовности ежедневно передвигаться на транспорте микромобильности.

В 2022 году зафиксировано одно ДТП. 17 мая — молодой человек пересекал регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал, где его сбил автомобиль, нарушивший ПДД.

Напомним, помимо Whoosh в Новосибирске активно работает кикшеринговая компания «Юрент».

Ранее редакция сообщала, что у кикшеринговых компаний в Новосибирске начали изымать самокаты. За неправильную парковку.