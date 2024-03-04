Участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей

ООО «Грин АП» с аукциона, организованного ДОМ.РФ, купила участок в Академгородке на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей. Площадь участка 1,15 га, цена, которую предложил победитель — 420 млн рублей. На участке находятся два гаражных бокса, гараж, здание насосной станции и четырехэтажная паровая котельная с подземным этажом. Общая площадь зданий — около 3 тысяч кв м. Вокруг участка расположена жилая, производственно-складская и коммерческая застройка. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта — 365 м, до ж/д станции «Сеятель» — 2,3 км, отмечается на сайте ДОМ.РФ.

Всего в торгах принимали участие 4 компании. Второе место у ООО «МЕТА-Гоголя», которая предложила за участок 411,7 млн рублей. Стартовая цена продажи составляла 66,3 млн рублей, то есть на торгах цены выросла почти в 7 раз.

Брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров отмечает, что в Новосибирске были сделки в районе ₽600 млн. рублей/Га и даже значительно выше (правда, публично информации о суммах нет).

— Однако, для Академгородка эту сделку можно назвать рекордной: гектар за 420 млн. рублей, — констатирует брокер. — Понимая локацию, полагаю, что там удачно выстрелит бизнес-центр, особенно, в свете того, что офисов в городке не хватает, а айтишных компаний прибавляется. Но, и востребованные сегодня апарт-отели могут здесь зайти хорошо, учитывая еще тот факт, что Академгородок ими не избалован.

Сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, что в Верхней зоне Академгородка вся земля принадлежит СО РАН, поэтому там вообще нет рыночного предложения земельных участков. В микрорайоне Щ они предоставляются под расселение ветхого и аварийного жилья.

— Цена земли в Академгородке сопоставима по стоимости с землей в центре Новосибирска, — говорит Ермолаева.

По данным Seldon.Basis, ООО «Грин АП» создано в феврале 2024 года. Директор — Дмитрий Нестерович, учредитель —Павел Шутов. Компания Шутова, ООО «Сибирские жилые кварталы», строит экоквартал Flora&Fauna в районе Заельцовского бора.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия запланировала торги на комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова в Советском районе и по ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных.