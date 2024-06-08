Студентка из Новосибирска обманула пенсионеров на 4,5 млн, работая у мошенников

Иркутские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, орудовавших в двух регионах СФО. Девушка забирала у пенсионеров деньги и перечисляла средства на счета преступников.

По данным МВД Иркутска, в дежурную часть поступило сообщение от пожилой местной жительницы, у которой обманом похитили свыше 230 тысяч рублей.

— Злоумышленник позвонил 85-летней женщине и представился правоохранителем. Он сообщил, что невестка женщины попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Аферист потребовал сохранять подробности разговора в тайне и попросил передать средства девушке, которая придет к ней домой, что бабушка и сделала, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По горячим следам полицейские задержали девушку-курьера. Посыльным у аферистов оказалась 18-летняя студентка одного из вузов Новосибирска.

Она пояснила, что такой способ заработка нашла в интернете и считала, что бабушки через нее передают взятки.

— Я забирала заказы суммами и передавала их лицам, которые со мной связались через интернет. В заказах были пакеты, в которых были полотенца, туалетная бумага, мыло и конверт с деньгами. Суммы были разными от 100 до 800 тысяч рублей, — рассказала задержанная.

По ее словам таких «доставок» она сделала порядка 5.

В ходе проверки выяснилось, от действий девушки пострадали еще как минимум 5 пожилых жителей Новосибирска. Она забрала у них свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей. А когда «курьер» отправилась на каникулы домой – кураторы уговорили ее продолжить противоправную деятельность в родном городе.

Сейчас следователи устанавливают возможную причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.

Ранее редакция сообщала о том, что 18-летний летний аферист из Новосибирской области вместе со своим подельником обманули двоих жителей Татарского района на несколько сотен тысяч рублей. Один из мошенников звонил незнакомым людям и сообщал, что их родственники попали в беду и нуждаются в срочной помощи.