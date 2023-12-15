Пешеход попал под поезд на железнодорожных путях в Новосибирске

Новосибирская транспортная полиция устанавливает обстоятельства ЧП на железной дороге.

В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инская поступило сообщение, что на перегоне между станциями Южный-Разъезд Иня электропоездом травмирован человек.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пострадавшим является 54-летний местный житель. Мужчина хотел сократить путь до работы и побежал через железнодорожные пути. На голове у сибиряка был капюшон, поэтому он вовремя не заметил поезд.

Зато машинист локомотива заметил человека, он подавал громкие сигналы и пытался экстренно затормозить. Но состав не способен остановиться в одну секунду, поэтому избежать столкновения не удалось.

Мужчину с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

— Материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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