Новосибирец с пистолетом помог другу, лишенному прав, покинуть место ДТП

В Сочи задержали новосибирца, который помог другу, находящемуся в состоянии алкогольного опъянения, у которого к тому же не было прав, покинуть место ДТП. Как установили полицейские города, 19 января Mercedes с сибиряками врезался в автомобили Chevrolet и LADA Priora.

После аварии между участниками возник конфликт. В ходе ссоры пассажир немецкого автомобиля вышел из машины и, держа в руке пистолет, отвлек на себя внимание окружающих. В это время машина с жителями Сибири покинула место ДТП.

За нарушителями по горячим следам отправились сотрудники полиции. Через несколько часов сибиряков задержали.

— В отношении предполагаемого виновника ДТП и его пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. В настоящее время все они помещены в камеру для задержанных. Пистолет с резиновыми пулями полицейские изъяли в нескольких метрах от места ДТП на улице Донской, — рассказали правоохранители.

Проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Новосибирск. Обстоятельства ДТП уточняются.