Новосибирские ученые получили потомство из замороженного при диапаузе эмбриона

Ученым Института цитологии и генетики СО РАН первым в мире удалось получить потомство из эмбрионов, замороженных в период диапаузы. Эту стадию эмбрионального развития проходят многие млекопитающие, рассказали в пресс-службе института.
Уточняется, что полученный результат имеет огромное значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных.
Диапауза — одна из форм временного физиологического покоя животных, которая наступает в ответ на периодически повторяющиеся неблагоприятные условия обитания. У многих животных в этот период полностью прекращается питание. Продолжительность диапаузы может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Известны случаи многолетней диапаузы (супердиапауза), например, до 16 лет у юкковой моли.
Ранее в новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН запатентовали способ получения табака с пониженным содержанием никотина.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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