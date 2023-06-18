В Новосибирской области пострадали несовершеннолетние мотоциклистка и пассажир

«День мотоциклиста» в Бердске омрачился ДТП с несовершеннолетней за рулём мотоцикла и её несовершеннолетним пассажиром. Пострадали оба. Об этом сообщают в областном управлении ГИБДД. По информации управления, это произошло накануне вечером на территории СНТ «Слава», где водитель легкового автомобиля УАЗ, выезжая со своего участка на улицу, столкнулся с мотоциклом. Оба пострадавших 15-летних подростка на мотоцикле с травмами различной тяжести доставлены в медучреждения.

По информации управления, у юной «байкерши» прав на управление мотоциклом не было.

Напомним, что, по информации ГУ МВД по Новосибирской области, по итогам прошлого месяца количество ДТП с участием детей в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, в Новосибирской области выросло на 9%, количество травмированных в ДТП детей — на 3%. Такие данные по итогам мая приводят в ГУ МВД. Всего, по информации управления, за месяц в регионе зарегистрировано 32 ДТП, по результатам которых 34 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.

Ранее редакция сообщала о ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир квадроцикла.