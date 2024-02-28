Антимонопольные дела предлагают рассматривать отдельными судебными составами

Юристы на практике часто сталкиваются с ситуациями, когда анализ состояния конкуренции на товарном рынке, проведенный альтернативной ФАС России организацией, для судов имеет меньшее доказательственное значение, чем анализ, проведенный антимонопольным органом. Эксперты объясняют это тем, что ФАС использует устаревшую, непрозрачную методику, утвержденную еще в 2010 году. Это ведет к неверному определению долей хозяйствующих субъектов на рынке и, соответственно, их доминирующего положения. Об этом шел разговор на круглом столе «Проблемы бизнеса в сфере антимонопольного законодательства», организованном аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

— Возможно, решение кроется в обобщении и анализе подобной практики со стороны аппарата Верховного Суда, — полагают эксперты. — Кроме того, назрело предложение выделить отдельные судебные составы для рассмотрения антимонопольных дел, чтобы повысить уровень их специализации и профессионализма.

Старший юрист антимонопольной практики Alumni Partners Анна Бахаева отмечает, что с формальной, процессуальной точки зрения проблем нет. Однако на практике суды не готовы вникать в эти вопросы, назначать экспертизы для определения верности выводов ФАС. Для них эта тема сложна с точки зрения экономики.

Доцент Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Башлаков-Николаев также отметил, что, по сути, запросы антимонопольного органа представляют собой проверку хозяйствующего субъекта, во время которой бизнес испытывает большую нагрузку. Соответственно, к таким запросам должны применяться аналогичные правила, как и к проверкам.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес попросили не давать поводов для проверок.