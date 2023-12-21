Новосибирский певец Шура отказался от «Слова пацана»

Певец из Новосибирска Шура отказался смотреть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист тяжело вспоминает годы, отраженные в картине Жоры Крыжовникова, так как в тот период потерял много близких друзей и знакомых. Своими воспоминаниями он поделился с журналистами Сиб.фм.

— В 90-е Новосибирск от преступной Казани ничем не отличился — в городе было очень неспокойно, а «слово пацана», действительно, было самым важным, и человек просто обязан был его выполнить, даже если речь шла об убийстве, — сказал Александр Медведев (настоящее имя артиста — прим. Редакции).

Шура призвал молодежь не романтизировать события, описанные в сериале и отметил, что подростковая жестокость одна из бед в современном мире.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Союза отцов из Новосибирска Сергей Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», подчеркнув его пагубное воздействие на подростков.