Кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

Кандидат на должность мэра, а также директор ООО «Сибирский Стиль» и руководитель лейбла AKTRU Вячеслав Ачигечев снял клип.
Он посвящен выборам главы столицы Сибири. Клип записан на песню «Чистый Честный Местный».
Реп начинается со слов «Чистый, честный, местный. Посвятит себя народу безвозмездно».
Видео стало активно распространяться в Телеграм-каналах и соцсетях. Новосибирцы активно комментируют клип.
– А что, звучит хайпово.
– Хоспади, прости.
– Зря вы… Хуже точно не будет.
Ранее редакция сообщала о том, что на пост мэра Новосибирска претендует 21 кандидат.
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