Рекламодателям

Кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

  • 01/04/2024, 12:11
Автор:
Кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах
Клип записан на песню – «Чистый Честный Местный».

Кандидат на должность мэра, а также директор ООО «Сибирский Стиль» и руководитель лейбла AKTRU Вячеслав Ачигечев снял клип.

Он посвящен выборам главы столицы Сибири. Клип записан на песню «Чистый Честный Местный».

Реп начинается со слов «Чистый, честный, местный. Посвятит себя народу безвозмездно».

Видео стало активно распространяться в Телеграм-каналах и соцсетях. Новосибирцы активно комментируют клип.

– А что, звучит хайпово.

– Хоспади, прости.

– Зря вы… Хуже точно не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что на пост мэра Новосибирска претендует 21 кандидат.

Источник фото и видео: группа AKTRU в Вконтакте.

631

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Пост мэра кандидат выборы мэра


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55

Новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией

У жителей прилегающих к бору районов возникли разногласия по поводу его будущего.
Читать далее >>

Что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане

Власти Новосибирска переводят земельный участок в рекреационную зону.
Читать далее >>

Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО

Альтернативной кандидатуры на этот пост не было.
Читать далее >>

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО

Экс-руководитель отряда оценил ущерб, который он наносит противнику на спецоперации.
Читать далее >>

11-летней Софии Ганиевой требуется дорогостоящее лечение

У девочки сосудистая мальформация лица и языка.
Читать далее >>

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Предприниматели и эксперты-политики изнутри понимают основные проблемы, актуальные для города, могут оценить последствия различных решений и предложить свои варианты.
Читать далее >>

Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

И внимательно относиться к любой информации, поступающей от посетителей.
Читать далее >>

В прокуратуре прокомментировали причины задержания Дениса Архипова

Он не изъял в бюджет средства банковской гарантии, когда регоператор не выполнил свои обязательства по контракту.
Читать далее >>

Метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области

Начало посевной ожидается на 5-6 дней позже многолетних значений.
Читать далее >>

150 домов и 2500 участков могут попасть в первую волну паводка в Новосибирске

Первую волну паводка в городе ждут в начале апреля.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия»

Марина Москаленко: Индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес

Между тем в отрасли работают уже несколько тысяч компаний и предпринимателей.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ХК «Сибирь» рассталась со Снеговиком и нашла новый маскот
1/04/24 14:31
Общество
Использовать литий при терапии депрессии у онкологических больных предложили в Новосибирске
1/04/24 14:01
Медицина Наука
Рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска
1/04/24 13:56
Бизнес Власть Общество
Благоустройство Первомайского сквера продолжается в Новосибирске
1/04/24 13:52
Общество
Автобус с пассажирами на ходу загорелся в Новосибирске
1/04/24 13:38
Общество Происшествия Транспорт
Новосибирский банкир получит компенсацию 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование
1/04/24 13:35
Общество Право&Порядок Финансы
Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места
1/04/24 13:27
Власть Общество
«Могут маскироваться под пастухов»: семью из Сибири разыскивают за покупку и хранение наркотиков
1/04/24 12:52
Общество Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело на мясника-мигранта в Новосибирске
1/04/24 12:40
Право&Порядок
Кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах
1/04/24 12:11
Общество
Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске
1/04/24 11:57
Общество Происшествия
Вскрытие рек Бердь, Иня и Карасук ожидается на этой неделе в Новосибирской области
1/04/24 11:56
Власть Общество
Анна Терешкова назвала свое «назначение» министром культуры первоапрельской шуткой
1/04/24 11:51
Власть Общество
Тепло и сыро: 1 апреля в Новосибирске ожидаются дожди и мокрый снег
1/04/24 11:37
Общество
Директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова задержали в Новосибирске
1/04/24 11:24
Бизнес
Женщину, скрывшую болезнь ребенка от его отца, оштрафовали под Новосибирском
1/04/24 11:07
Общество Право&Порядок
В южных районах Новосибирской области жители уже столкнулись с паводком
1/04/24 10:20
Власть Общество
Мужчина сдал автомобиль-вещдок на металлолом под Новосибирском
1/04/24 10:12
Право&Порядок
На таможне в Толмачево задержали багаж с брендовой одеждой на 30 тысяч евро
1/04/24 9:50
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск
1/04/24 9:28
Общество Транспорт Туризм
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Около тысячи сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита
29/03/24 14:25
Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00
Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились
27/03/24 10:40
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса
27/03/24 9:00
«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного предприятия в НСО
25/03/24 17:38
Банк Уралсиб вручил главный приз победителю акции «Миллион за покупки»
25/03/24 11:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска