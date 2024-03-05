Водителю трамвая обожгло руки и лицо от удара током в Новосибирске

В Новосибирске женщину-водителя трамвая №11 ударило током во время движения на линии. ЧП произошло на остановке «Золотая горка» в Дзержинском районе города.

— Водитель получила ожоги рук и лица 3 степени, — сообщил очевидец происшествия в паблике «Инцидент» в ВКонтакте.

По словам подписчика, пострадавшую экстренно доставили в новосибирскую областную больницу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске из-за смерти собаки-поводыря в троллейбусе возбудили уголовное дело.