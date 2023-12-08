Пассажиры рейса «Санкт-Петербург – Новокузнецк» вторые сутки живут в Толмачёво

Пассажиры рейса «Санкт-Петербург – Новокузнецк» авиакомпании Nordwind вторые сутки не могут вылететь в город назначения. Люди вынуждены ждать в отелях аэровокзала, а перевозчик «кормит» их обещаниями.

Из-за технических неполадок самолёт совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту 7 декабря. Представители Nordwind заверили пассажиров, что скоро все улетят, однако, резервный бор до сих пор не предоставлен.

— Всё это время никто не искал других путей до Кузни, ведь авиакомпания пообещала, что скоро улетим. К тому же, пришлось бы потратиться. Все пока сидят в отеле, но скоро поедут разбираться в Толмачёво, — рассказала Mach одна из пассажирок рейса.

По словам пассажиров, вылет им перенесли в очередной раз на 20:00.

Ранее редакция сообщала о том, что самолёт, совершавший рейс из Новосибирска в Москву, экстренно сел после взлёта в Толмачёво из-за технической неполадки.