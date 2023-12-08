Болельщики раскупили все билеты на два ближайших домашних матча ХК «Сибирь»

На два будущих матча «Сибири» в Новосибирске раскупили все билеты. Информация об этом сообщается на сайте ХК «Сибирь».

Один матч пройдет с «Ак Барс», который состоится 23 декабря. На этот матч смогут попасть еще 43 человека в ресторанную зону.

На второй матч против «Авангарда», который будет 26 декабря можно также попасть через ресторан. Напомним, что стоимость билетов в эту зону – 7990 рублей.

Однако на матч с «Трактором» новосибирцы все еще могут купить билеты в различные сектора. Самые дешёвые билеты расположены в зоне P2.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» после отставки главного тренера обыграл «Барыс» со счетом 5:1 в домашнем матче.