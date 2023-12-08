Переноски для прогрева и зарядки автомобилей хотят запретить в Новосибирске

Чиновники мэрии на форуме «Городские технологии» привели еще одно обоснование необходимости установки во дворах Новосибирска зарядных станций. Они нужны не только для зарядки электромобилей, но и для прогрева обычных машин. Как отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова, в морозы многие автовладельцы постоянно прогревают свои автомобили. Это приводит к повышению уровня загрязнения атмосферы в городе. Кроме того, жители используют для прогрева двигателей электричество. Нередко в морозы паутины проводов можно наблюдать на стенах многоэтажек, причем до самых верхних этажей.

— На придомовых территориях нужны зарядки для прогрева машин, чтобы провода не висели по стенам. Если посмотреть на дома не только в спальных районах, но и в центре города, можно понять, что это постоянное явление, — говорит Мария Сидорова. — Между тем, в Красноярске, Норильске, где зимой также постоянно регистрируются низкие температуры, уже давно создана сеть зарядок, выведенных на улицу. Это позволяет обеспечить прогрев машин и уменьшить объем выбросов.

Ранее на форуме директор по развитию электротранспорта ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Витковский, заявлял, что тема зарядки и прогрева автомобилей с помощью переносок из дома должна очень жестко отслеживаться управляющими компаниями, так как нарушается вопрос энергетической и пожарной безопасности использования электроприборов к которым относится и электромобиль.

Участники форума отметили, что при установки устройств для прогрева и зарядки автомобилей придется решать вопрос с их размещением, а для этого нужно согласовывать использование земельного участка с жильцами и управляющей компанией, нужно решать вопрос с подключением, а это дорогое удовольствие для станций медленной зарядки, установка которых не субсидируется, а также с оплатой за потребленное электричество.

— Пока не будет решен вопрос с инфраструктурой люди будут прогреваться и заряжаться с помощью переносок. Если им запретят это делать вблизи жилых домах, то они перейдут в гаражи, — уверен заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города Александр Ложкин.

Он также подчеркнул, что в градостроительной деятельности возможности для регулирования установки зарядных устройств во дворах Новосибирска отсутствуют.

― Каждый день практически с верхнего этажа вниз по линии балконов житель подъезда скидывает переноску. Иногда она бьется в мое окно. В целом напрягает эта картина. Если произойдет замыкание, то горящий провод может запросто поджечь и мою квартиру, у нас иногда открыты окна, ― рассказала жительница Новосибирска из дома по улице Немировича-Данченко.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск пришли экстремальные морозы до -40 градусов.