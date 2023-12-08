Рекламодателям

Переноски для прогрева и зарядки автомобилей хотят запретить в Новосибирске

  • 08/12/2023, 17:58
Автор:
Переноски для прогрева и зарядки автомобилей хотят запретить в Новосибирске
Жители скидывают провода из окон многоэтажек.

Чиновники мэрии на форуме «Городские технологии» привели еще одно обоснование необходимости установки во дворах Новосибирска зарядных станций. Они нужны не только для зарядки электромобилей, но и для прогрева обычных машин. Как отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова, в морозы многие автовладельцы постоянно прогревают свои автомобили. Это приводит к повышению уровня загрязнения атмосферы в городе. Кроме того, жители используют для прогрева двигателей электричество. Нередко в морозы паутины проводов можно наблюдать на стенах многоэтажек, причем до самых верхних этажей.

— На придомовых территориях нужны зарядки для прогрева машин, чтобы провода не висели по стенам. Если посмотреть на дома не только в спальных районах, но и в центре города, можно понять, что это постоянное явление, — говорит Мария Сидорова. — Между тем, в Красноярске, Норильске, где зимой также постоянно регистрируются низкие температуры, уже давно создана сеть зарядок, выведенных на улицу. Это позволяет обеспечить прогрев машин и уменьшить объем выбросов.

Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

Около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску

Ранее на форуме директор по развитию электротранспорта ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Витковский, заявлял, что тема зарядки и прогрева автомобилей с помощью переносок из дома должна очень жестко отслеживаться управляющими компаниями, так как нарушается вопрос энергетической и пожарной безопасности использования электроприборов к которым относится и электромобиль.

Участники форума отметили, что при установки устройств для прогрева и зарядки автомобилей придется решать вопрос с их размещением, а для этого нужно согласовывать использование земельного участка с жильцами и управляющей компанией, нужно решать вопрос с подключением, а это дорогое удовольствие для станций медленной зарядки, установка которых не субсидируется, а также с оплатой за потребленное электричество.

— Пока не будет решен вопрос с инфраструктурой люди будут прогреваться и заряжаться с помощью переносок. Если им запретят это делать вблизи жилых домах, то они перейдут в гаражи, — уверен заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города Александр Ложкин.

Он также подчеркнул, что в градостроительной деятельности возможности для регулирования установки зарядных устройств во дворах Новосибирска отсутствуют.

― Каждый день практически с верхнего этажа вниз по линии балконов житель подъезда скидывает переноску. Иногда она бьется в мое окно. В целом напрягает эта картина. Если произойдет замыкание, то горящий провод может запросто поджечь и мою квартиру, у нас иногда открыты окна, ― рассказала жительница Новосибирска из дома по улице Немировича-Данченко.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск пришли экстремальные морозы до -40 градусов. 

Фото Freepik

1 933

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : форум Городские технологии Сибирская генерирующая компания СГК Прогрев автомобиля Морозы в Новосибирске Мария Сидорова Андрей Витковский Александр Ложкин


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Инвестиции в недвижимость Новосибирска: виды, риски, окупаемость

Получать доход от вложений можно разными способами. Один из них — инвестиции в недвижимость.
Читать далее >>

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Кто владеет популярными курортами Новосибирской области

И насколько это бизнес прибыльный.
Читать далее >>

Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске

Победитель должен будет сопровождать концессию до конца 2025 года.
Читать далее >>

На торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей

В ходе аукциона продавец готов подвинуться до 220 млн рублей.
Читать далее >>

В шорт-лист федеральной премии попала разработка предприятия Новосибирска

Сейчас комплекс для лечения онкологии проходит клинические испытания в Москве.
Читать далее >>

Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске

Срок действия договоров продлили до 2030 года.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Неклюдова, член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Малый бизнес из-за дефицита ресурсов старается все вопросы решать самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Организатор «Диско-Феерии» в Новосибирске раскрыл причину отказа звёзд участвовать в концерте
8/12/23 18:14
Общество
Срыв сроков сдачи Первомайского сквера — имиджевый удар для мэрии Новосибирска
8/12/23 18:10
Власть Город Общество
Переноски для прогрева и зарядки автомобилей хотят запретить в Новосибирске
8/12/23 17:58
Власть Город Общество
Пассажиры рейса «Санкт-Петербург – Новокузнецк» вторые сутки живут в Толмачёво
8/12/23 17:38
Общество
Болельщики раскупили все билеты на два ближайших домашних матча ХК «Сибирь»
8/12/23 17:28
Спорт
Прокуратура проверяет причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске
8/12/23 17:05
Власть Право&Порядок
На головы жителей Новосибирской области могут упасть ступени ракеты
8/12/23 16:59
Общество
Сибирячка по фальшивым документам пристроила ребёнка в гимназию в Новосибирске
8/12/23 16:54
Право&Порядок
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
8/12/23 16:33
Бизнес Рынки
Генпрокурор России поручил проверить яйца в Новосибирске
8/12/23 16:27
Общество
Остановится ―замерзнет: мужчина в шортах в -37 градусов удивил прохожих в Новосибирске
8/12/23 16:15
Происшествия
Прокуратура оценит срыв сроков строительства станции Спортивная в Новосибирске
8/12/23 16:14
Право&Порядок Транспорт
Лучших самозанятых выбрали в Новосибирске на форуме «Мой бизнес ― мой успех»
8/12/23 15:55
Бизнес
Прокуратура потребует от мэрии Новосибирска привлечь к уборке снега бизнес
8/12/23 15:40
Власть Право&Порядок
Стокилометровый газопровод начнут строить для двух районов Новосибирской области
8/12/23 15:36
Общество
Семьи с детьми-инвалидами получили лекарства через суд под Новосибирском
8/12/23 15:13
Общество
Технология производства удобрений из отходов запатентована в Новосибирске
8/12/23 15:08
Наука
«Он даже говорить не мог»: малыш-аутист больше года терпел насилие в детском саду Новосибирска
8/12/23 15:03
Общество
Прокуратура не будет обжаловать приговор экс-сенатору Лаптеву в Новосибирске
8/12/23 14:39
Власть Право&Порядок
ChatGPT дал совет мэрии по борьбе с 11-балльными пробками в Новосибирске
8/12/23 14:38
Город
Популярное
Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев
8/12/23 11:43
Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить
8/12/23 9:42
Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала
7/12/23 10:59
Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости
7/12/23 9:50
Россию могут покинуть «Ашан», Metro Cash&Carry и Globus
6/12/23 17:19
Врач предупредил о последствиях лечения горла народными средствами
6/12/23 14:07
Новости компаний
Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции
8/12/23 17:03
Персонал АО «РЭС» готов к обслуживанию электросетей в аномальные морозы
8/12/23 15:41
Началась выдача «Арктической ипотеки»
8/12/23 15:30
Современные цифровые технологии для медицины: как они помогают врачам и каждому человеку
8/12/23 14:04
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля
7/12/23 17:06
ВТБ увеличит офисную сеть на 40%
7/12/23 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска