Стало известно, какие вещи привлекают дачных воров

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова сообщила, что преимущественно воры берут на дачных участках стройматериалы и сантехнику, пишет «Лента.ру».

Специалист подчеркнула, что предпочтения грабителей за последние несколько лет заметно изменились. Так, раньше чаще воровали «металл», а сегодня это стройматериалы. Кроме того, воруют и сантехническое оборудование, и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Юлия Серова объясняет это подорожанием материалов для строительства и ремонта.

Также эксперт добавила, что на кражи и противоправные действия посторонних (битые стекла, содранная обшивка двери и т.п.) приходится примерно 10% обращений клиентов по страховым случаям с имуществом. Между тем, количество таких случаев за последние три года не сократилось, а размер средней выплаты по ущербу остался на уровне минувшего года — 13,3 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала, что «Дачную амнистию» для сооружений СНТ могут продлить до 2031 года.