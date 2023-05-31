Новое ужесточение требований к заемщикам заработает в третьем квартале

С третьего квартала 2023 года Банк России сократит на 5% макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Что это означает? Потребительские кредиты с долговой нагрузкой свыше 80% ограничат лимитом в 20% в кредитном портфеле банка. Сейчас лимит составляет 25%. Для микрофинансовых организаций (МФО) лимит сократится с 35 до 30%. При этом доля потребкредитов сроком более 5 лет ограничивается 5% против сегодняшних 10%. В ЦБ объясняют это решение стремлением ограничить рост закредитованности россиян.

— Накапливаемая такими быстрыми темпами просроченная задолженность ограничивает возможности банков по выдаче новых кредитов, а население лишает возможности их получать, тем самым снижая приток денег в экономику, — рассуждает Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант». — Среднедушевой показатель просроченной задолженности нужно удваивать, когда мы говорим об экономически активном населении, а это уже 15 тысяч рублей на каждого человека в возрасте от 15 до 72 лет. Даже с учетом поправки на инфляцию темп роста просроченной задолженности является значительным. Если динамика продолжится, в будущем мы увидим значительное увеличение количества банкротств физических лиц.

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант» (на основе анализа данных Банка России), среднедушевой просроченный розничный долг каждого жителя РФ перед банками за 3 года вырос в 1,5 раза и превысил 7,6 тысячи рублей: 3 годами ранее, в начале 2020 года (до пандемии и санкций-2022), он был равен 4974 рублям. В Новосибирской области рост составил 46% — с 5721 рубля до 8352 рублей. Портфель просроченной розничной задолженности на конец первого квартала в регионе составлял 22,2 млрд рублей.

Отметим, что это будет второе ужесточение правил кредитования граждан с высоким уровнем задолженности в 2023 году, которое вводит Банк России.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков уверен, что это решение значительно отразится на рынке микрокредитования. По его словам, микрофинансовые компании будут вынуждены ужесточать скоринг и станут реже и избирательнее выдавать средства клиентам с высокой кредитной нагрузкой.

— Те, кто раньше видел положительное решение, теперь получат отказ. Но поскольку потребность в заемных средствах у населения не пропадает, оно будет вынуждено обращаться к «черным» кредиторам, а это может спровоцировать рост числа теневых МФО, с которыми честные игроки рынка и ЦБ боролось долгие годы, — комментирует эксперт.

Волков также добавляет, что в микрокредитной нише уже после первого ужесточения требований наблюдалось некоторое снижение спроса.

— Причину этого установить сложно, но динамика наблюдается, — комментирует собеседник Infopro54.

Впрочем, управляющий директор дивизиона «Сибирь» УБРиР Андрей Третьяков настроен более оптимистично. Он считает, что решение банка России о сокращении в третьем квартале макропруденциальных лимитов повлияет на рынок незначительно, так как большинство игроков уже адаптировались. В этом помогли ранее веденные ужесточения, давшие свой результат.

— При этом важно отметить, что в целом по рынку наблюдается рост числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, однако в УБРиР эта динамика незначительна благодаря проработке нашей риск-стратегии. По итогам первого и второго кварталов мы увеличили долю клиентов, подтверждающих свой доход, — говорит Третьяков. — Сейчас рано говорить об эффекте реализуемых Банком России ограничений. На наш взгляд, сегодня есть смысл принимать и другие меры влияния на долговую нагрузку. Например, повышать финансовую грамотность, так как зачастую закредитованные клиенты банков не знают базовые понятия и не принимают взвешенные финансовые решения.

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