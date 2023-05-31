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Новое ужесточение требований к заемщикам заработает в третьем квартале

  • 31/05/2023, 12:31
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Новое ужесточение требований к заемщикам заработает в третьем квартале
Эксперты не исключают, что ужесточение требований может привести к перетоку клиентов к «черным» кредиторам, и говорят о необходимости повышать финансовую грамотность населения.

С третьего квартала 2023 года Банк России сократит на 5% макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Что это означает? Потребительские кредиты с долговой нагрузкой свыше 80% ограничат лимитом в 20% в кредитном портфеле банка. Сейчас лимит составляет 25%.  Для микрофинансовых организаций (МФО) лимит сократится с 35 до 30%. При этом доля потребкредитов сроком более 5 лет ограничивается 5% против сегодняшних 10%. В ЦБ объясняют это решение стремлением ограничить рост закредитованности россиян.

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По данным коллекторского агентства «Долговой консультант» (на основе анализа данных Банка России), среднедушевой просроченный розничный долг каждого жителя РФ перед банками за 3 года вырос в 1,5 раза и превысил 7,6 тысячи рублей: 3 годами ранее, в начале 2020 года (до пандемии и санкций-2022), он был равен 4974 рублям. В Новосибирской области рост составил 46% — с 5721 рубля до 8352 рублей. Портфель просроченной розничной задолженности на конец первого квартала в регионе составлял 22,2 млрд рублей.

— Накапливаемая такими быстрыми темпами просроченная задолженность ограничивает возможности банков по выдаче новых кредитов, а население лишает возможности их получать, тем самым снижая приток денег в экономику, — рассуждает Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант». — Среднедушевой показатель просроченной задолженности нужно удваивать, когда мы говорим об экономически активном населении, а это уже 15 тысяч рублей на каждого человека в возрасте от 15 до 72 лет. Даже с учетом поправки на инфляцию темп роста просроченной задолженности является значительным. Если динамика продолжится, в будущем мы увидим значительное увеличение количества банкротств физических лиц.

Отметим, что это будет второе ужесточение правил кредитования граждан с высоким уровнем задолженности в 2023 году, которое вводит Банк России.

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Веб-Займ») Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков уверен, что это решение значительно отразится на рынке микрокредитования. По его словам, микрофинансовые компании будут вынуждены ужесточать скоринг и станут реже и избирательнее выдавать средства клиентам с высокой кредитной нагрузкой.

— Те, кто раньше видел положительное решение, теперь получат отказ. Но поскольку потребность в заемных средствах у населения не пропадает, оно будет вынуждено обращаться к «черным» кредиторам, а это может спровоцировать рост числа теневых МФО, с которыми честные игроки рынка и ЦБ боролось долгие годы, — комментирует эксперт.

Волков также добавляет, что в микрокредитной нише уже после первого ужесточения требований наблюдалось некоторое снижение спроса.

— Причину этого установить сложно, но динамика наблюдается, — комментирует собеседник Infopro54.

Впрочем, управляющий директор дивизиона «Сибирь» УБРиР Андрей Третьяков настроен более оптимистично. Он считает, что решение банка России о сокращении в третьем квартале макропруденциальных лимитов повлияет на рынок незначительно, так как большинство игроков уже адаптировались. В этом помогли ранее веденные ужесточения, давшие свой результат.

Андрей Третьяков, управляющий директор дивизиона «Сибирь» УБРиР— При этом важно отметить, что в целом по рынку наблюдается рост числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, однако в УБРиР эта динамика незначительна благодаря проработке нашей риск-стратегии. По итогам первого и второго кварталов мы увеличили долю клиентов, подтверждающих свой доход, — говорит Третьяков. — Сейчас рано говорить об эффекте реализуемых Банком России ограничений. На наш взгляд, сегодня есть смысл принимать и другие меры влияния на долговую нагрузку. Например, повышать финансовую грамотность, так как зачастую закредитованные клиенты банков не знают базовые понятия и не принимают взвешенные финансовые решения.

Ранее редакция рассказывала о том, почему участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков. 

Фото Pixabay — Bru-nO, фото экспертов предоставлено пресс-службами компаний

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Рубрики : Финансы Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Ужесточение требований по кредитованию УБРиР рынок микрофинансирования Павел Волков МКК «Академическая» микрофинансовые организации Долговой консультант Денис Аксенов ВебЗайм Андрей Третьяков


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