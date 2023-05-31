Новое ужесточение требований к заемщикам заработает в третьем квартале

С третьего квартала 2023 года Банк России сократит на 5% макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Что это означает? Потребительские кредиты с долговой нагрузкой свыше 80% ограничат лимитом в 20% в кредитном портфеле банка. Сейчас лимит составляет 25%. Для микрофинансовых организаций (МФО) лимит сократится с 35 до 30%. При этом доля потребкредитов сроком более 5 лет ограничивается 5% против сегодняшних 10%. В ЦБ объясняют это решение стремлением ограничить рост закредитованности россиян.
— Накапливаемая такими быстрыми темпами просроченная задолженность ограничивает возможности банков по выдаче новых кредитов, а население лишает возможности их получать, тем самым снижая приток денег в экономику, — рассуждает Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант». — Среднедушевой показатель просроченной задолженности нужно удваивать, когда мы говорим об экономически активном населении, а это уже 15 тысяч рублей на каждого человека в возрасте от 15 до 72 лет. Даже с учетом поправки на инфляцию темп роста просроченной задолженности является значительным. Если динамика продолжится, в будущем мы увидим значительное увеличение количества банкротств физических лиц.
Отметим, что это будет второе ужесточение правил кредитования граждан с высоким уровнем задолженности в 2023 году, которое вводит Банк России.
Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков уверен, что это решение значительно отразится на рынке микрокредитования. По его словам, микрофинансовые компании будут вынуждены ужесточать скоринг и станут реже и избирательнее выдавать средства клиентам с высокой кредитной нагрузкой.
— Те, кто раньше видел положительное решение, теперь получат отказ. Но поскольку потребность в заемных средствах у населения не пропадает, оно будет вынуждено обращаться к «черным» кредиторам, а это может спровоцировать рост числа теневых МФО, с которыми честные игроки рынка и ЦБ боролось долгие годы, — комментирует эксперт.
Волков также добавляет, что в микрокредитной нише уже после первого ужесточения требований наблюдалось некоторое снижение спроса.
— Причину этого установить сложно, но динамика наблюдается, — комментирует собеседник Infopro54.
Впрочем, управляющий директор дивизиона «Сибирь» УБРиР Андрей Третьяков настроен более оптимистично. Он считает, что решение банка России о сокращении в третьем квартале макропруденциальных лимитов повлияет на рынок незначительно, так как большинство игроков уже адаптировались. В этом помогли ранее веденные ужесточения, давшие свой результат.
— При этом важно отметить, что в целом по рынку наблюдается рост числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, однако в УБРиР эта динамика незначительна благодаря проработке нашей риск-стратегии. По итогам первого и второго кварталов мы увеличили долю клиентов, подтверждающих свой доход, — говорит Третьяков. — Сейчас рано говорить об эффекте реализуемых Банком России ограничений. На наш взгляд, сегодня есть смысл принимать и другие меры влияния на долговую нагрузку. Например, повышать финансовую грамотность, так как зачастую закредитованные клиенты банков не знают базовые понятия и не принимают взвешенные финансовые решения.
Ранее редакция рассказывала о том, почему участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков.
Фото Pixabay — Bru-nO, фото экспертов предоставлено пресс-службами компаний
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