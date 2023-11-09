Павел Яковинов назначен зампредом Новосибирского областного суда

Павел Яковинов 8 ноября 2023 года официально назначен заместителем председателя Новосибирского областного суда на 6-летний срок полномочий. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ № 829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, 3 июля 2023 года на эту должность его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Этим же указом, председателями районных судов назначены Певина Елена Анатольевна (Железнодорожный) и Исаев Игорь Николаевич (Куйбышевский), заместителем председателя — Полуэктов Сергей Сергеевич (Кировский); судьями — Акулова Наталия Александровна и Соколянская Ольга Сергеевна (Кировский), Бессараб Татьяна Викторовна (Тогучинский), Шемитова Оксана Викторовна (Чулымский).

Согласно данным сайта Бердского городского суда Новосибирской области Павел Яковинов родился в городе Бердске. В 1997 году окончил Новосибирскую специальную школу милиции МВД РФ, в 2004 году — Томский государственный университет — по специальности «Юриспруденция».

Работал в органах внутренних дел, затем занимал пост судьи Болотнинского районного суда Новосибирской области. В 2010 году Указом президента Павел Яковинов был назначен судьей Дзержинского районного суда г. Новосибирска, в 2012 году — на должность судьи Новосибирского областного суда, с 2014 года был председателем Бердского городского суда Новосибирской области.

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