Директора Интеркома взяли под стражу в зале суда в Новосибирске

Бердский городской суд вынес приговор 42-летнему директору ООО «Интерком» Евгению Кошманову. Он признан виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным суда, бизнесмен не достроил многоквартирный дом в зоне отдыха Речкуновка на территории МК «Сибиряк» и похитил средства дольщиков. Кроме того, он задолжал подрядчику, которые работал на одном из объектов. По договору, застройщик должен был предоставить партнеру квартиры в счет оплаты произведенных работ.

По уголовному делу потерпевшими признаны 45 лиц, ущерб по делу составил свыше 220 млн рублей. По совокупности преступлений суд назначил Евгению Кошманову 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Директор «Интеркома» был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что один из домов компании «Интерком» — дом № 11 — Минстрой региона планировал достроить с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».