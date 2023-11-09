Компания, создавшая остекление для аэропорта и нового ЛДС, повысила эффективность

Одно из основных направлений работы компании – производство стеклопакетов. В числе крупных и известных проектов предприятия остекление новой Ледовой арены, Биотехнопарка, аэропорта Толмачево, «Новосибирск Экспоцентр», ЖК «Флотилия» и многие другие.

Сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО начали внедрение бережливых технологий с производства архитектурных стеклопакетов – самой протяжённой производственной цепочки. Благодаря оптимизации процессов за полгода выработка каждого из сотрудников увеличилась практически на четверть (24%) в смену, а производительность отдельных участков – сборки и резки – выросла до 30%.

«На этапе диагностики мы выявили потери, большинство из которых возникали на участках сборки и закалки. Благодаря бережливым технологиям нам удалось сократить количество брака и переделок, иначе организовать порядок в цехе и обновить внедрённую систему 5С на рабочих местах. Теперь мы начинаем тиражировать полученный опыт и повышать производительность на других участках. В перспективе это поможет нам усилить присутствие на региональном рынке и расширить географию проектов», – говорит управляющий ООО «СибГласс-Новосибирск» Алексей Маркус.

Он добавил, что сотрудники предприятия активно включились в проект: выявляли и обнаруживали проблемы с планированием заказов и загрузки участков, оптимизировали этот процесс, подключив специалистов коммерческого отдела.

Для того, чтобы повысить производительность участка сборки, много времени уделили сортировке стекла: частично её начали делать на предыдущих участках, что разгрузило сотрудников сборки. А на участке резки нарастить производительность помогли создание системы адресного хранения стекла на складе, вывоз отходов стекла без остановки производства, перестановка оборудования и оснащение стола разлома стекла вакуумными присосками.

Также в производственной цепочке возникали брак и переделки. Чтобы минимизировать их количество, на каждом участке определили чёткие критерии определения годной и бракованной продукции, а также разместили стандарты по видам обработки продукции и видам брака. На предприятии организовали места хранения инвентаря и материалов – это сократило время на поиски и позволило сэкономить работникам примерно 15 минут в смену.