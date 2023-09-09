Завершился второй день выборов губернатора в Новосибирской области

В Новосибирской области завершился второй день выборов губернатора. По состоянию на 20.00 часов 9 сентября явка избирателей составила 18,45%. За два дня проголосовали 385 554 избирателя (без учета дистанционного голосования). Об этом сообщил областной избирком.

По данным дистанционного электронного голосования, на 20.25 в Новосибирской области проголосовали 68 % от участников ДЭГ (60 313 избирателей). Напомним, всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

Новосибирский облизбирком сообщал, что в Новосибирской области открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения).

На избирательных участках работают наблюдатели, в том числе от политических партий, от кандидатов, и от Общественной палаты Новосибирской области. Кроме того, все три дня наблюдение за ходом выборов ведется из Центра общественного наблюдения за выборами.

—Эксперты Центра и представители политических партий осуществляют мониторинг 886 избирательных участков, где установлены системы видеонаблюдения. Такая работа позволяет в оперативном режиме решить спорные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. На данный момент никаких серьезных инцидентов не возникало, – рассказала заместитель начальника отдела информационного обеспечения и обучения организаторов выборов Новосибирского облизбиркома Светлана Азарова.

В Новосибирском облизбиркоме работает «горячая линия» связи с избирателями. Так, в первый день голосования операторы получили 167 звонков.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Тем, кто еще не отдал свой голос, можно проголосовать 10 сентября с 8 утра до 8 вечера.

Подведение итогов начнется после 20 часов 10 сентября. КПРФ запустит Альтернативную систему подсчета голосов на выборах губернатора, сообщили в региональном отделении партии. Система начнет работу в основной день голосования, 10 сентября, когда закроются все избирательные участки и в распоряжении наблюдателей окажутся первые протоколы. Альтернативная система подсчета голосов существует более 15 лет и впервые в Новосибирской области была применена на выборах в Государственную Думу в 2007 году.

Ранее редакция сообщала, что явка на выборах губернатора Новосибирской области на 15 часов 9 сентября превысила 15%.