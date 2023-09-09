В Сибирском фестивале бега приняли участие 15 тысяч человек

В Новосибирской области прошел Сибирский фестиваль бега, в рамках которого прошел ХXVI Новосибирский полумарафон памяти тренера Александра Раевича. В нем приняли участие 15 тысяч человек.

Профессионалы и любители всех возрастов вышли на разные дистанции. Забеги прошли на дистанциях 21,1 км, 3 км и 1,5 км. Для юных атлетов был организован старт «Детская лига» – забег на 60 м. В этой группе соревновались ребятишки от трех до семи лет.

Кроме того, в рамках фестиваля прошел «Чемпионат ползунков» (для малышей в возрасте до одного года).

Ранее редакция сообщала, что центр Новосибирска перекроют 9 сентября.