Павильоны сети «Дядя Денер» снова выставлены на продажу

17 торговых павильонов сети «Дядя Дёнер» в очередной раз выставлены на продажу. Информацию о проведении торгов разместил арбитражный управляющий Аркадий Зырянов. Торги состоятся 4 апреля.

Согласно конкурсной документации, на торги выставлены пять лотов с павильонами (три лота включают по три павильона и два — по четыре павильона) на общую сумму 5,276 млн рублей. Павильоны продаются вместе с оборудованием для предприятий общественного питания, комплектующими и инструментом.

Помимо павильонов, на торги выставлены пять торговых марок сети. Они идут одним лотом, его сумма — 1,355 млн рублей. Шаг аукциона — 5% начальной стоимости лотов.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка продать павильоны сети «Дядя Дёнер». Торги, объявленные в ноябре и декабре 2023 года были признаны несостоявшимися.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

В марте из состава собственников компании вышел Антон Горестов. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в июне 2023 года в отношении ООО «Дядя Дёнер» открыто конкурсное производство. В сентябре признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляла 131,7 млн рублей.

В 2023 году активы компании «Дядя Денер» были оценены в 20,8 млн рублей. Грузовые автомобили (2016 года выпуска), входящие в состав активов организации, оценены в 1,298 млн рублей; 59 торговых павильонов (от 9 до 25 кв. метров) — в 15,3 млн рублей, торговые знаки — в 1,5 млн рублей. Остальная часть суммы приходится на оборудование и комплектующие.

Ранее редакция сообщала, что собственников Дяди Дёнера потребовали привлечь к субсидиарной ответственности.