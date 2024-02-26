Более 600 пассажиров из-за сильной метели застряли в аэропорту в Сибири

Вылет нескольких авиабортов задерживается в аэропорту Норильска из-за сильной метели.
В число авиакомпаний, чьи рейсы не могут вылететь вошли: «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар». Пунктом их назначения являются Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Хатанга и Диксон. В норильском аэропорту своего вылета ожидают более 600 пассажиров. Прокуратура начала проверки.
— Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами в аэропортах проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за сильного тумана три самолета не смогли сесть в новосибирском Толмачево утром 26 февраля.
Фото, видео: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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