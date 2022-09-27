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Андрей Колмаков: Мы отходим от летнего аврала и валерьянки

  • 27/09/2022, 16:25
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отопительный сезон
СГК — о старте отопительного сезона в Новосибирске и планах на 2023 год.

В штатном режиме

На минувшей неделе в Новосибирске официально завершился запуск системы теплоснабжения, а также подключения к ней жилого фонда и социальных объектов. 99,7% домов города получили отопление до похолодания. В целом процесс подключения к теплу прошел по плану. В отдельных домах еще не прогрелись батареи: это 22 дома из 8199 домов Новосибирска с центральным отоплением.

— Ключевая проблема — сложности во внутридомовом оборудовании. Мы предоставили домам возможность получить теплоноситель — далее важно, чтобы управляющие компании качественно запустили в работу внутридомовые системы теплоснабжения. В некоторых домах требуется произвести перезапуск оборудования, — пояснил сегодня в прямом эфире директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков. — С нашей стороны в период запуска системы теплоснабжения могут возникать кратковременные сложности с параметрами подачи тепла. Это штатная ситуация, требуется дополнительное регулирование. Наши сотрудники прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить все недостатки.

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Он напомнил, что запуск отопления — испытание для труб, значительная часть которых в Новосибирске — с высокой степенью износа. На отдельных трубопроводах (например, на левом берегу — на Бетонной, на Немировича-Данченко) возникли дефекты, которые энергетики устраняют в течение одного-двух дней.

— Мы уже неоднократно говорили о том, что готовы начинать отопительный сезон раньше — и не потому, что хотим больше заработать. При более раннем старте сезона у нас появлялось бы больше времени для тестирования системы, нормализации гидравлического и температурного режима в сетях. Но решение о запуске принимает муниципалитет, и мы руководствуемся этим предписанием, — говорит Андрей Колмаков.

По его словам, в целом он доволен результатами подготовки к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что, по сравнению с 2021 годом, объем работ вырос в шесть раз, почти все объекты удалось завершить в установленные сроки.

— Решение о резком увеличении объема работ в 2022 году генеральный директор компании принял еще в декабре 2021 года, когда стало понятно, что Новосибирск войдет в ценовую зону теплоснабжения. Это решение было принято в январе 2022 года. В итоге финансирование ремонтов в городе увеличилось с 200 млн до 1,2 млрд рублей, а объемы с 2,5 до 12 км, — констатировал Колмаков. — Сейчас постепенно отходим от валерьянки, на которую подсели за минувшее лето. Переходим в стандартный зимний режим работы.

Издержки большого объема работ

Среди проблем, с которыми компания столкнулась в минувшем сезоне, директор филиала СГК назвал сложности с подрядчиками. Дефицит рабочих рук вылился в очень напряженный график работы. Плюс самим энергетикам пришлось серьезно перестраиваться.

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— Мы привыкли работать в аварийном режиме: что-то случилось — мы прибежали и сделали. Большие плановые ремонты в энергосистеме региона не проводились уже много лет. Пришлось заново выстраивать работу, искать квалифицированных подрядчиков, в штате которых есть нужные нам специалисты. Отмечу, что многие из них в предыдущие годы предпочитали уезжать на большие стройки в другие регионы, так как не могли найти работу в Новосибирске, — вспоминает Колмаков. — Думаю, что по результатам этого года и подрядчики, и мы сделаем определенные выводы. Приняли решение централизованно контрактоваться не только по трубам, но и по железобетонным изделиям. В этом году на трех объектах возникала сложная ситуация — подрядчики не смогли вовремя закупить необходимые материалы. Будем выстраивать работу так, чтобы обеспечивать надежность и безопасность теплосистемы, а также, чтобы не страдала экономика ни подрядчика, ни заказчика.

18 км теплосетей и цифровизация

В планах компании на 2023 год — отремонтировать в Новосибирске 18 км теплотрасс. К примеру, крупный ремонт намечен на улице Связистов — около 1 км труб.

— Чтобы справиться с поставленными задачами, нам нужно выходить на объекты как можно раньше. В этом году работы на теплосетях начались после 9 мая, по просьбе муниципалитета. Хотя мы были готовы выйти гораздо раньше. Рассчитываем, что в 2023 году сможем приступить к ремонтам в апреле, если позволит погода, — говорит Андрей Колмаков.

В следующем году в Новосибирске должен стартовать еще одни проект СГК — тепловая концессия по развитию муниципальных теплосетей. По словам Андрея Колмакова, сейчас дорабатываются последние штрихи соглашения, которое компания планирует подписать с муниципалитетом до конца 2022 года. Объем финансирования, как и объем работ, остался в заявленных параметрах — 5,5 млрд рублей без НДС.

Отопительный сезон

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В долгосрочных планах компании — повышение энергоэффективности теплосистемы Новосибирска. Сейчас в полномочия энергетиков входит обеспечение доставки тепла без потерь до стены дома или социального объекта, а на самом объекте инструменты по энергосбережению внедряет управляющая компания либо жители.

— Сегодня программу повышения энергоэффективности реализовывать сложно, так как все оборудование импортное. Но мы постепенно оснащаем центральные тепловые пункты приборами учета. Около 85% потребителей в городе у нас уже оприборены, так что мы понимаем картину в целом, знаем, какие меры и где необходимо применять, чтобы повышать качество энергоснабжения, — говорит директор Новосибирского филиала СГК. — Но многое зависит и от культуры потребления граждан. Если человек вместо того, чтобы убавить подачу тепла в квартире, открывает окно, то тут мы ничего поделать не можем. В том числе с теми счетами, которые ему приходят за отопление.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска и инвестор пересмотрят условия тепловой концессии. 

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тепловая концессия СГК отопительный сезон


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