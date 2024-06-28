Пьяного мужчину на сдутом сапборде спасли жители Новосибирска

Очередная трагедия чуть не произошла из-за нарушений техники безопасности на воде.
Спасатели вытащили на берег пьяного мужчину на сдувшемся сапборде в Новосибирске.
По сообщению спасателей МАСС, неравнодушный человек обратился с просьбой о помощи к спасателям. Он объяснил, что отдыхающие на острове Тань-Вань увидели на воде лежачего мужчину на сдутом сапборде, который почти погрузился под воду.
Не растерявшиеся очевидцы вытащили на берег утопающего и уже там поняли, что тот находится под алкоголем.
— Спасатели МАСС транспортировали мужчину и его имущество в расположение АСО «Южный», — отмечается в сообщении ведомства.
При эвакуации пострадавший с трудом понимал, что происходит. Это навело спасателей на мысль о том, что мужчина помимо опьянения мог схватить солнечный удар.
Бригада скорой помощи увезла мужчину в медицинское учреждение.
В связи с этим случаем специалисты вновь напомнили о несовместимости алкоголя, жары и купания.
Всем, кому удалось предотвратить трагедию, выражена благодарность.
Ранее редакция сообщала о том, что на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний школьник.
Источник фото: Спасатели МАСС, автор: пресс-служба.
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