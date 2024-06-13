Пенсионерке, пострадавшей от мошенников, вернули почти 150 тысяч рублей

Прокуратура помогла вернуть 150 тысяч рублей пенсионерке, которая стала жертвой мошенников.

— В производстве Ордынского МСО СУ СК России по Новосибирской области находится уголовное дело по обвинению местного жителя по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Женщине позвонили мошенники, которые сообщили, что её родственница пострадала в ДТП. Они убедили пенсионерку, что для лечения ей необходимы деньги. В результате пенсионерка отдала мошенникам почти 150 тысяч рублей.

Прокурор Краснозёрского района обратился в суд с иском, который был удовлетворён.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству.