В Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству

С 2023 года по настоящее время правоохранительные органы Новосибирска возбудили 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе компании «АльфаСтрахование». Все заявления поданы этим страховщиком. В мошенничествах задействованы более 60 фигурантов, которые входили в четыре преступные группировки. Сумму ущерба от их действий страховщик оценил в 10 млн рублей.
— В целом по Сибири и Дальнему Востоку с 2022 года количество возбужденных дел с таким составом выросло в три раза. Особенно стремительный рост зафиксирован в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском и Приморском краях, — констатировали в компании.
Самые популярные схемы мошенничества:
Напомним, ранее страховщики жаловались на то, что правоохранительные органы в Новосибирской области, в Сибири игнорируют заявления о страховых мошенничествах, и предупреждали, что это усугубляет ситуацию на рынке, а также ведет к росту стоимости страхового полиса.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область — на втором месте в России по стоимости ОСАГО.
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