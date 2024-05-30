В Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству

С 2023 года по настоящее время правоохранительные органы Новосибирска возбудили 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе компании «АльфаСтрахование». Все заявления поданы этим страховщиком. В мошенничествах задействованы более 60 фигурантов, которые входили в четыре преступные группировки. Сумму ущерба от их действий страховщик оценил в 10 млн рублей.

— В целом по Сибири и Дальнему Востоку с 2022 года количество возбужденных дел с таким составом выросло в три раза. Особенно стремительный рост зафиксирован в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском и Приморском краях, — констатировали в компании.

При этом в суд направлены три дела, которые насчитывают 44 эпизода. 29 марта еще по одному делу был вынесен приговор — четверо членов преступной группировки осуждены по 12 эпизодам страховых преступлений.

Самые популярные схемы мошенничества:

автоподставы и подставные ДТП,

переоформление полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей,

оформление полисов ОСАГО «задним числом» по факту уже свершившегося ДТП,

бытовое и ипотечное мошенничество, когда после оформления полиса страхования ипотеки владелец незаконными путями оформляет инвалидность при фактическом отсутствии или меньшей степени развития у него соответствующих заболеваний.

Напомним, ранее страховщики жаловались на то, что правоохранительные органы в Новосибирской области, в Сибири игнорируют заявления о страховых мошенничествах, и предупреждали, что это усугубляет ситуацию на рынке, а также ведет к росту стоимости страхового полиса.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область — на втором месте в России по стоимости ОСАГО.