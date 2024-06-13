«Только статус бесполезен»: эксперты оценили слухи о Новосибирске в роли третьей столицы России

Третья столица

Тема создания в России третьей столицы периодически обсуждается на федеральном уровне. В рамках пленарного заседания ПМЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин отметил, что «России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий».

Глава государства также сказал, что «центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток».

В качестве третьей столицы России федеральные эксперты нередко называют Новосибирск. Так произошло и в этот раз. Редакция Infopro54 попросила представителей регионального экспертного сообщества, бизнесменов и общественников оценить такую перспективу развития города. Вероятность реализации этой идеи стала более ощутимой после того, как ее озвучил президент.

Что кроме статуса?

Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов, начальник управления дополнительного образования НГУЭУ, отмечает, что Новосибирск находится в центре России и у такого расположения города есть некоторые преимущества для размещения управляющих структур.

По его словам, для начала можно попробовать перенести в Новосибирск какое-нибудь одно министерство и посмотреть, как удаленность скажется на его эффективности. Другого пути пока не просматривается.

Бизнес оценивает перспективы столичности Новосибирска очень осторожно. Так, генеральный директор, председатель правления группы компаний «Химметалл», заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска Евгений Гаврилов пояснил Infopro54: он пока не услышал, что вкладывается в понятие столичного статуса и даст ли это какие-то преференции городу, который его получит, кроме самого статуса.

Собеседник редакции также отметил, что если столичность позволит городу получить еще что-то кроме статуса, то лично он будет счастлив и как новосибирец, и как предприниматель.

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента РФ в СФО, уже несколько лет поднимает вопрос о том, что Новосибирску нужен столичный статус для выработки долгосрочных стратегий развития города.

— Говорить о буквальном переносе столицы в Новосибирск, на мой взгляд, вряд ли возможно, ни сейчас, когда государству приходится решать много сложных, сиюминутных тактических задач, ни даже в каком-то стратегическом будущем. Но развивать в Новосибирске столичные функции, те характеристики, которые присущи столичному городу, нужно обязательно и как можно скорее, — уверен собеседник Infopro54.

Он также пояснил, что подразумевает под столичными функциями, которые необходимы Новосибирску:

Сконцентрировать в городе функции управления государственными функциями. Электронные коммуникации позволяют сегодня организовать дистанционный процесс регулирования, согласования, управления, причем из Новосибирска, где более благоприятные часовые пояса, это делать эффективнее, чем из Москвы.

В Новосибирске сформирована удобная концентрация науки, образования и опытных кадров, поэтому здесь также нужно формировать центры управления бизнесом, о чем говорил глава государства в Петербурге.

— Огромными компаниями, которые работают в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, не очень эффективно управлять из Москвы. Это касается больших металлургических и энергетических холдингов, угольной промышленности и т.д., — комментирует Толоконский. — Яркий пример — ООО «Сибирская генерирующая компания». Все объекты управления компании находятся в Сибири: Новосибирск, Алтайский край, Кузбасс, Красноярский край, Хакасия, то есть все в нашем часовом поясе, а центр управления — в Москве. Гораздо эффективнее было бы иметь центр управления в Новосибирске, где очень развиты транспортные коммуникации, большой аэропорт, легко наладить эффективное авиационное и транспортное сообщение со всеми регионами присутствия компании. А в Москве можно иметь представительство для постоянного взаимодействия с правительственными структурами, выполнения еще каких-то функций, но центр управления должен быть максимально приближен к объекту управления, находиться в том же часовом поясе и укреплять вот этим присутствием экономику регионов восточной части страны.

Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ-2024 также заявил о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы.

— Перенос штаб-квартир корпораций труднореализуем по причине необходимости постоянного присутствия в центре принятия решений. Аппарат и бэк-офис можно перенести в регионы, но руководство должно постоянно решать вопросы на высшем уровне. Для регионов, конечно, полезен подобный перенос — это увеличение налогов и возрастание платежеспособных покупателей во всех нишах городского хозяйства, — рассуждает Эдуард Коложвари.

Возможные плюсы

Информация о возможной столичности Новосибирска в соцсетях воспринимается не очень позитивно. Люди в основном вспоминают московские пробки, высокие цены на квартиры и т.д.

Виктор Толоконский особых минусов от получения Новосибирском столичного статуса не видит.

— Минусы можно найти в Москве, потому что там концентрация управления, бизнес-структур шла несколько хаотично. Москва перегружена складскими, логистическими комплексами. У Новосибирска есть возможность развивать жилые комплексы строить социальную и транспортную, логистическую инфраструктуру. С населением около двух миллионов человек наш город в масштабах России легко становится полноценным центром, — говорит Толоконский. — На данном этапе развития мы вполне можем добиться того, что рост города станет именно повышением качества жизни людей.

Собеседник Infopro54 также отметил, что для Новосибирска приобретение столичных функций и размещение в городе центров управления государственными и бизнес-функциями даст совершенно новый импульс развития науки.

Академгородку нужен импульс развития университетского. Это конкретный заказ на очень сложные современные функции организации, управления, технологии. Это добавление зарплаты, потому что общая тенденция такова, что в органах управления государственными функциями, бизнес-структурами уровень зарплат выше, чем в среднем по рынку, а это новые высокооплачиваемые рабочие места, добавление налогов в бюджет.

Он также подчеркнул, что к информации о возможной столичности Новосибирска не нужно относиться как к какому-то философскому к лозунгу, а оценивать ее практически, и предположил, как может развиваться ситуация.

Решением главы государства в новосибирском научном центре могут разместиться представители государственных компаний и корпораций.

— Это не требует никаких серьезных затрат и решений. Это просто новая культура управления, которая должна базироваться на научном знании, на высокой компетентности, на высоком уровне образования, — поясняет собеседник Infopro54.

Определятся макрорегионы, возможно, те, где размещены полпредства президента, и в них будут максимально сконцентрированы государственные функции управления, чтобы не распылять их на субъекты федерации.

Будет построена дорожная карта и эволюционно определены решения, которые позволят решать эту задачу, переводить ее в распространенную идеологию и практику управления, готовить конкретные управленческие документы.

От региональных и местных властей потребуется совершенно по-новому построить работу по созданию благоприятной среды жизнедеятельности, по благоустройству, по развитию внутрирегиональных городских транспортных коммуникаций, уделить больше внимания университетам и школам, научному центру.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2022-2023 году Новосибирск получал статус «Новогодняя столица России», и о том, что это дало городу.