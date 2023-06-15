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Пенсию можно получать досрочно

  • 15/06/2023, 09:46
Автор:
Пенсию можно получать досрочно
Однако это может повлиять на размер выплаты в будущем, предупреждают эксперты.

По словам экономиста и консультанта-методиста по финансовой грамотности Сергея Кикевича, россияне вправе получить предварительную выплату пенсии, передает цифровое издание Ura.ru.

Эксперт сообщил, что пенсия формируется из двух частей. При этом трудовая часть начисляется после достижения определенного возраста в зависимости от количества накопленных баллов, а вот накопительную пенсию можно получать до официального пенсионного возраста, который составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Кикевич подчеркнул, что женщины могут претендовать на получение накопительной пенсии уже в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов добавил, что некоторые граждане России могут воспользоваться правом выхода на пенсию досрочно. Он уточнил, что это касается тех, кто работает во вредных и опасных условиях. Это сотрудники химических предприятий, шахт, пилоты, бортпроводники и люди, трудящиеся в тяжелых климатических условиях на крайнем севере Период выплаты пенсии в таком случае зависит от степени вреда рабочего процесса.

Следует помнить, что окончательное решение о получении досрочной пенсии принимает человек, опираясь на собственные потребности и финансовые ситуации. Однако не забывайте, что досрочное получение пенсии может оказать влияние на размер ее выплаты в будущем, поэтому не списывайте со счетов долгосрочные финансовые планы.

Ранее редакция сообщала об условиях, при которых можно лишиться пенсии.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы пенсионер досрочная выплата пенсии


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