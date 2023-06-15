В бассейне сауны Новосибирска утонул ребёнок

В Новосибирске проводится проверка по факту гибели в бассейне в одной из саун Октябрьского района 10-летнего ребёнка. Об этом сообщают в областном следственном управлении. По информации следствия, в сауне, отдыхала компания взрослых с детьми. Как сообщает источник редакции, компания отмечала день рождения одного из детей.

На какое-то время дети оказались без присмотра. А вскоре в чаше бассейна обнаружили детское тело без признаков жизни.

— Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза, — сообщают с СК. — Следственные органы СК России по Новосибирской области обращают внимание жителей региона на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды.

Напомним, что в последнее время в Новосибирской области участились случаи гибели людей на водоёмах. Так за минувшую неделю на водоёмах области погибли семь человек, включая ребёнка. По информации ГУ МЧС, с начала летнего сезона случаи гибели детей на воде выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее редакция сообщала о резонансном случае гибели подростка, спасавшего тонущую девочку.