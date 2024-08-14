Вячеслав Радионов назначен врио гендиректора Корпорации развития Новосибирской области

Вячеслав Радионов назначен врио гендиректора ОАО «Корпорация развития Новосибирской области». Ранее он занимал должность заместителя директора. Согласно данным ЕГРЮЛ, Радионов возглавил корпорацию 12 августа.

Глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность. В конце июля суд продлил ему срок ареста до 2 октября.

Адвокаты Зырянова подавали жалобы на постановление о продлении срока содержания под стражей. Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции в подсудимого без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения. Назначение Радионова на пост врио директора совпало с датой рассмотрения апелляционной жалобы.

Ранее редакция сообщала о том, что участники СВО попросили Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова.