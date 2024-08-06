ХК «Сибирь» заключил контракт с Максимом Карповым

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил 2-летний контракт с обладателем Кубка Гагарина 32-летним Максимом Карповым.
Карпов родом из Челябинска, играть начинал в «Тракторе». После четырех сезонов играл за московское «Динамо», затем три года в СКА.
С 2020 года хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ спортсмен сыграл в 752 матчах, заработав 355 очков.
Напомним, что 20 июля клуб подписал контракт с 20-летним защитником Александром Лукиным из «Сибирских снайперов». Соглашение также заключено на 2 года.
Болельщики клуба отмечают, что в предстоящем сезона команду хорошо усилили.
Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко снова выиграл Кубок Стэнли.
Источник фото: ХК Сибирь
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