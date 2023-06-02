Рекламодателям

В Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

  • 02/06/2023, 15:26
Автор:
В Новосибирске объявлен новый аукцион на благоустройство Первомайского сквера
Предыдущий аукцион был отменен по инициативе заказчика.

В Новосибирске объявлен новый аукцион по благоустройству «Первомайского» сквера. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, площадь в границах благоустройства составляет  51,9 тыс кв метров. В том числе площадь существующей застройки — 656 кв. метра, площадь покрытий — 13,6 тыс кв метров, площадь озеленения — 32,8 тыс кв метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории за границами сквера на площади 4,8 тыс кв. метров.

В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

Проектом благоустройства предусмотрено покрытие дорожной сети, новые скамейки и урны, новое парковое освещение, ландшафтная подсветка, восстановление ограждения по периметру, восстановление зеленого периметра, обновление зеленого ландшафта, устройство клумб из многолетников, новая навигация, а также реставрация фонтанов.

Кроме того, проект предполагает реконструкцию всех дорожек сквера. Мощение будет двух видов: крупными плитами, как на променаде набережной (такими выложат центральную аллею и территорию вокруг Городского торгового корпуса), и более мелкими — как на отремонтированной части Красного проспекта. Ширина тротуаров принята от 3 до 7 м,

— Фонари и скамейки предусмотрены в «современной классике», как на Михайловской набережной Торговые павильоны, каменные скульптуры демонтируются, так как они «не вписываются в концепцию развития зеленой зоны», — говорится в пояснительной записке.

Сердце

Cкульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска

Все работы подрядчик должен выполнить до 15 октября 2023 года.

Цена контракта — 122,8 млн рублей.Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2023 год – 6,1 млн рублей, бюджет Новосибирской области на 2023 год – 116,7 млн рублей.

Напомним, это уже третья попытка найти подрядчика для благоустройства Первомайского сквера в Новосибирске. Контракт с первым подрядчиком — ООО СУ «Сибстрой» — не был заключен (согласно данным госзакупок, компания не предоставила в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора и обеспечения исполнения договора). Второй аукцион, объявленный в середине мая, отменен по инициативе заказчика 29 мая.

Ранее редакция сообщала, что грейдером снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере Новосибирска.

Фото: скриншот из презентации green.novo-sibirsk

225

Рубрики : Власть Город

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
открытие пляжного сезона в Новосибирске

Открытие пляжного сезона состоится 15 июня: мэр и спасатели объяснили почему в Новосибирске задержали открытие пляжей

На этой неделе в город пришла летняя жара.
Читать статью >>
Названы проекты в сфере туризма, которые получат региональные субсидии на развитие

Названы проекты в сфере туризма, которые получат региональные субсидии на развитие

Это экотропа на Суенге, набережная реки Нижний Сузун, туристическая зона на границе с Алтайским краем в Черепаново.
Читать статью >>
Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

Поводом для принудительного визита в отдел полиции стала возможная акция протеста.
Читать статью >>
Прокуратура инициировала проверку результатов аукциона на право заключения договора по участку за Локомотив Ареной

Прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за Локомотив Ареной

А также вынесла представление мэру Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов

02/06/2023, 15:53

В Новосибирске еще неделю продлится аномальная жара

02/06/2023, 15:42

В Новосибирске зимний сход наледи привёл компанию-коммунальщика под суд

02/06/2023, 15:39

Кто загрязняет воздух в Новосибирске, рассказали эксперты

02/06/2023, 15:24
Популярное

Потерявшихся домашних животных можно будет найти с помощью нейросети

02/06/2023, 12:16

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами

02/06/2023, 10:45

Дачникам пригрозили штрафом за продажу своего урожая

02/06/2023, 10:02
Новости компаний

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

02/06/2023, 15:57

Новосибирские энергетики будут выполнять работы на ЛЭП без отключений электроснабжения

02/06/2023, 11:46

Любит бот свою работу: 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта

02/06/2023, 11:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска