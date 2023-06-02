В Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

В Новосибирске объявлен новый аукцион по благоустройству «Первомайского» сквера. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, площадь в границах благоустройства составляет 51,9 тыс кв метров. В том числе площадь существующей застройки — 656 кв. метра, площадь покрытий — 13,6 тыс кв метров, площадь озеленения — 32,8 тыс кв метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории за границами сквера на площади 4,8 тыс кв. метров.

Проектом благоустройства предусмотрено покрытие дорожной сети, новые скамейки и урны, новое парковое освещение, ландшафтная подсветка, восстановление ограждения по периметру, восстановление зеленого периметра, обновление зеленого ландшафта, устройство клумб из многолетников, новая навигация, а также реставрация фонтанов.

Кроме того, проект предполагает реконструкцию всех дорожек сквера. Мощение будет двух видов: крупными плитами, как на променаде набережной (такими выложат центральную аллею и территорию вокруг Городского торгового корпуса), и более мелкими — как на отремонтированной части Красного проспекта. Ширина тротуаров принята от 3 до 7 м,

— Фонари и скамейки предусмотрены в «современной классике», как на Михайловской набережной Торговые павильоны, каменные скульптуры демонтируются, так как они «не вписываются в концепцию развития зеленой зоны», — говорится в пояснительной записке.

Все работы подрядчик должен выполнить до 15 октября 2023 года.

Цена контракта — 122,8 млн рублей.Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2023 год – 6,1 млн рублей, бюджет Новосибирской области на 2023 год – 116,7 млн рублей.

Напомним, это уже третья попытка найти подрядчика для благоустройства Первомайского сквера в Новосибирске. Контракт с первым подрядчиком — ООО СУ «Сибстрой» — не был заключен (согласно данным госзакупок, компания не предоставила в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора и обеспечения исполнения договора). Второй аукцион, объявленный в середине мая, отменен по инициативе заказчика 29 мая.

Ранее редакция сообщала, что грейдером снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере Новосибирска.