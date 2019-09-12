Перед СО РАН поставлена задача активнее внедрять разработки в реальный сектор экономики

— От деятельности Сибирского отделения РАН и принимаемых им решений зависит развитие науки и образования в регионах Сибири и России в целом, — цитирует полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло пресс-служба Сибирского ОИЦ.

Отмечается, что в соответствии с поручением главы государства от 18 апреля 2018 года сформирован и принят 1 декабря прошлого года план комплексного развития СО РАН с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития регионов округа.

— Главное, что в ходе работы над документом были осмыслены дальнейшие пути развития Сибирского отделения, проведена оценка накопившихся идей, поставлена задача более активного внедрения разработок сибирских ученых в реальный сектор экономики, — сказал полпред.

Он подчеркнул, что за прошедшие месяцы сделано многое: на федеральном уровне принято решение о формировании научно-образовательного центра мирового уровня в Кемеровской области, в конце августа СО РАН одержана победа в серьёзном конкурсном отборе на создание математического центра мирового уровня. Согласно плану, сформировано 11 научно-координационных советов по комплексным научным исследованиям. Благодаря реализации ряда мероприятий нацпроектов в научных центрах Новосибирска и Томска приступили к формированию комфортной среды для жизнедеятельности сотрудников научных институтов и членов их семей.

По словам полномочного представителя, одним из наиболее важных направлений работы всего научного комплекса страны должно стать решение поставленной главой государства задачи ускорения технологического развития страны и вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. В прошлом году доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объёме составила в среднем по стране 6,5%, в Сибирском федеральном округе – 2,2%, в Новосибирской области – 6,1%.

— Резерв инновационного и технологического развития в регионах Сибири большой. Важно скоординировать работу научно-технологического комплекса, масштабировать механизмы внедрения разработок учёных в промышленное производство». «Это сложная управленческая задача. Цепочку «наука – технология – конечный продукт» необходимо кропотливо выстраивать, учитывая интересы всех сторон, — подчеркнул полпред.

В настоящее время руководством Сибирского отделения в Министерство науки и высшего образования России направлены предложения по организации сотрудничества науки, власти и бизнеса. В частности, предполагается создать единый координирующий и управляющий орган при Президиуме СО РАН, проводить рабочие совещания и конференции в субъектах Федерации округа с участием заинтересованного бизнеса.

Не менее значимо участие Сибирского отделения Российской академии наук в формировании и реализации стратегических планов и программ по развитию страны. Согласно поручению Президента России по итогам Петербургского экономического форума Сибирское отделение подготовило ряд инициатив, направленных на продвижение территорий Центральной и Восточной Сибири.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ