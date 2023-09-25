Преподавательница НГУ из Франции стала жертвой мошенников

67-летнюю преподавательницу НГУ из Франции Мишель Дебренн атаковали мошенники. Историю обмана иностранка откровенно рассказала на сайте «Ассоциация выпускников. Союз НГУ».

Первый звонок от мошенников был 11 августа. Мишель Дебренн говорит, что плохо его помнит, но скорей всего тогда мошенники представились сотрудниками Следственного комитета.

Дебренн отмечает, что она всегда отвечает на звонки.

– Мой контакт указан во многих медучреждениях, где лечится наш пожилой родственник, да и вообще мне могут звонить, если ему вдруг стало плохо на улице, – отметила француженка.

При первом звонке. Мошенники говорили об утечке персональных данных.

– Кто-то пользуется моим «внутренним банковским счетом» и выписывает себе кредит от моего имени, спрашивали, говорит ли мне что-нибудь такая-то фамилия, выписывала ли я когда-либо кредиты и еще много вопросов, – вспоминает Дебренн.

Однако лжесотрудники даже умудрились усыпить бдительность ученой и сказали, что они не станут спрашивать номера карт, счетов или паролей. Сослались на то, что только мошенники так себя ведут.

После лжесотрудников позвонили такие же из «Банка России» по WhatsApp*. Вовремя разговора «сотрудница банка» стала рассказывать, как нужно спасать деньги. Мишель попросили установить на телефон приложение.

– Выслали ссылку по WhatsApp, я сидела за компьютером и одновременно проверяла, что это не вредоносная программа, вроде бы все нормально выглядело и я ее установила. Я, правда, так и не поняла зачем она была им нужна, и на следующий день они попросили ее удалить, – говорит Дебренн.

Она признается, что сейчас весь разговор и переписки выглядят до жути абсурдно.

– А тогда я возражала, спорила, выдвигала аргументы, задавала вопросы, мне очень терпеливо объясняли, что означает тот или иной термин, я все это конспектировала. На все мои вопросы были ответы, – подмечает женщина.

Перебивал разговор с сотрудницей «следователь», который запрещал рассказывать кому-либо о разговоре. Даже мужу. Иначе уже Мишель Дебренн станет соучастницей преступления.

– Обещал вызвать не сегодня-завтра в СК как только мы соберем все необходимые документы, доказывающие вину тех или иных сотрудников банков, где у меня лежат деньги, – рассказала потерпевшая.

Полицейский-мошенник велел выполнить все, что скажет сотрудница «Банка России».

– Они не давали ни минуты отдыха, утверждали, что по условиям Центробанка все разговоры должны записываться, и как только связь прерывалась, «Банк России» мне перезванивала, – отметила Мишель. После разговоров Мишель отправилась в банк «Открытие», где сняла все средства и пошла дальше действовать по указаниям мошенников.

– Установила приложение МирPay, записала номер карточки, на которую перечислять деньги, пошла в ТЦ к банкомату – но там он без опции «вкладывать деньги», поэтому мне велели ехать в «Гигант», – рассказала Дербенн.

Француженка отмечает, что мошенники прекрасно знали сколько потребуется времени на поездки и даже предлагали научить вызывать такси.

Уже у банкомата мошенники велели разложить деньги пачками по 100 тыс. и отправлять именно такими порциями. Для доказательства перевода попросили выслать фото чека.

– Все это проделывать у банкомата было сложно и страшно. Был уже вечер, пришла домой в шоковом состоянии, мужу сказала минимум – что стала жертвой мошенников, делаю все необходимое, чтобы выправлять ситуацию, сказала, что следственный комитет не разрешает говорить ничего… И он меня оставил в покое, – поделилась преподавательница.

Чуть позднее Мишель получила от «Банка России» «документ» о перечисление денег на «обновленный счет» который они предоставили.

На следующий день деньги со счета в «Сбере» подобным образом были переведены на «безопасный» счет.

– Дама из «Банка России» подключалась каждое утро ровно в 10 и не давала спуску до самого вечера… Каждый раз называла новые номера карт, их нужно было привязать к МирPay, при этом удалять предыдущую… Диктовали номера карт, код активации и пинкод, – продолжает француженка.

Время от времени в разговор включался «следователь» и говорил о том, что они уже вышли на похитителей.

Во вторник же выяснилось, что в первом банке была выдана не полная сумма. Пришлось ехать и снимать еще 400 тысяч и отправлять мошенникам.

– И тут мне дама из «Банка России» и объявляет, что «злоумышленники» уже успели взять кредит от моего имени в трех банках, где у меня есть «кредитный потенциал» несмотря на то, что я не их клиент, – отмечает Мишель.

Велели получить справку 2ндфл и торопиться за одним миллионом в ВТБ. Там, предварительно одобрив кредит, велели принести еще и справку о пенсии от «Сбера».

– И когда я ее принесла, они меня пригласили на беседу с директором отделения, который тут же раскрыл перед моими глазами схему, в которую я попала, при этом теми же ключевыми словами будто сам это и практиковал… Когда он завершил словами: «Вы точно уверены, что это не Ваш случай?» — я раскололась… Он меня отправил в полицию, где провела несколько часов: сначала оперативнику рассказала все это, затем следователю, и отдала все квитанции, которые у меня сохранились, – рассказала Дебренн.

В итоге бюджет семьи Мишель Дербенн пострадал на 2,4 миллиона, также на семье теперь долг в ту же сумму.

― До сих пор не понимаю, как некий банк, пусть там, где у меня зарплатный счет, может выписать мне кредит в 2,4 миллиона рублей без справки 2ндфл, без поручителя и тут же выдавать мне всю сумму наличными, – задается вопросом француженка.

Директор отделения ВТБ успокоил Мишель и сказал, что хорошо, что никто не умер.

– Анализируя все это вижу, что одной из моих главных ошибок была в том, что я считала, что мошенники не станут возиться с одним и тем же человеком несколько дней подряд и что на эти номера нельзя перезванивать, – подвела итог Мишель Дербен.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подала иск к трем банкам в интересах 76-летней пенсионерки в Новосибирске.

*Входит в признанную экстремистской корпорацию Meta.