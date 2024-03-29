Рекламодателям

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»

  • 29/03/2024, 17:30
Автор:
Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»
Люди теряют интерес к новостройкам, концепция которых не предполагает развитой инфраструктуры, поэтому застройщики все чаще отдают предпочтение возведению жилых массивов по принципу «город в городе».

Популярность самодостаточных пространств

Еще 20 лет назад в градостроительстве преобладала концепция монофункциональности. В городах строились многочисленные многоэтажки без какой-либо инфраструктуры. Сегодня точечная застройка или комплексы, где отсутствуют необходимые объекты инфраструктуры, теряют свою привлекательность. Девелоперы стараются строить удобные и комфортные районы с жильем и разнообразными социальными и коммерческими услугами в одном месте. Такую концепцию часто называют «город в городе». Ее главный принцип — в пешей доступности.

По словам президента Фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, подход «город в городе» основан на современной концепции N-минутного города (5/15/20-минутного города, иногда — 30-минутного города).

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»— Такие модели отражают время доступности тех или иных благ, необходимых для жизни человека в городе, и подразумевают, что город развивается полицентрично и состоит из отдельных районов, в которых есть все необходимые услуги, объекты социальной и рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности. Иногда к таким объектам добавляют также рабочие места, — рассказала эксперт.

Она добавила, что сегодня многие крупные города мира стараются реализовать концепцию N-минутного города через свои стратегии и программы (например Париж, Роттердам, Барселона, Мельбурн, Лондон, Детройт и др.). Аналогичная концепция реализуется и в Москве, хотя она так и не называется, отметила эксперт.

— Данная многофункциональная модель градостроительного развития территорий приходит на смену монофункциональной модели («спальные» жилые районы, промышленные районы, районы деловой активности и т. д.). Привлекательность такой многофункциональной модели для жителей связана с возможностью удовлетворять большинство своих потребностей (конечно, не всех) в непосредственной близости от места проживания, а для города в целом — снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и повысить базу для экономики города, — говорит Надежда Косарева.

Приоритеты при проектировании новых жилых комплексов

Новосибирцы с каждым годом все сильнее ценят свою локальную среду, в которой они проживают. Наиболее востребованной сегодня является недвижимость с продуманными и самодостаточными концепциями. Все это привело к смещению приоритетов при проектировании жилья.

— Если еще 10-15 лет назад современному девелоперу было достаточно уметь хорошо строить дома, теперь требуются компетенции в комплексном планировании территории и создании современной жилой среды. Требуются компетенции по проектированию и строительству не только жилых домов, но и школ и детских садов, общественных пространств, благоустройству набережных водных объектов.  «Брусника» проектирует жилые районы на основе мастер-плана, учитывающего особенности участка и интересы людей, — подчеркивает заместитель руководителя отдела архитектуры «Брусники» Дарья Боталова.

По ее словам, проектирование начинается с исследования истории места, его связанности с другими районами, изначальной функции, формируется дорожно-транспортная сеть внутри района.

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»

О необходимости мастер-планов говорит и генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

— Есть регионы, в которых проектирование так называемого города в городе уже ушло далеко вперед. Это, естественно, столица, где сейчас строительство ведется по мастер-планам, по которым продумываются и просчитываются социальные потребности.  У наших соседей в славном городе Кемерове появились мастер-планы. В соответствии с этой концепцией, мастер-планирование становится практически необходимым инструментом городского развития. Но пока оно существует далеко не во всех муниципалитетах и субъектах Российской Федерации, — говорит эксперт.

Спрос у жителей

Современные жители города знают, чего хотят. Они все чаще выбирают жилье в самодостаточных жилых проектах, где инфраструктура является не вспомогательным дополнением, а полноценной частью концепции.

В основе концепции «город в городе», по мнению генерального директора СФО «Основа» Антона Рехтина, лежат удобство и комфорт всех жителей кварталов, которые достигаются за счет комплексного освоения пространства.

— Концепция «город в городе» в большей степени применима к комплексному развитию территории, прилегающей к городу либо в самом городе. Там должна быть просчитана и реализована вся инфраструктура: детские сады, школы и т. д. Только тогда проект станет этаким небольшим городком внутри большого города или мини-городом в пригороде. В идеале его жителям вообще не нужно куда-либо выезжать — все необходимое они могут найти в собственном квартале, — говорит он.

Все эксперты отмечают, что запрос общества на такой формат жилья с каждым годом усиливается. Все больше новосибирцев хотят платить не за «квадраты», а за личный комфорт и безопасность.

Жилой район Светлый

Erid:4CQwVszH9pWwoPp4zxK

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым. Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек.

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй» и ООО «Антарсити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

Реклама. Рекламодатель ООО «Антар»
Фото ООО «Антар». Автор: Роман Барников

— Аудитория «города в городе» взыскательна и требовательна в отношении инфраструктурного наполнения. На относительно небольшом пространстве для удобства жителей должны располагаться спортивные, медицинские и бьюти-кластеры, магазины и торговые центры, отделения банков, бизнес-центры, коворкинги и многое другое. Кроме того, для жителей имеют большое значение благоустройство и транспортная доступность, — уверен коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

Дарья Баталова отметила еще один немаловажный фактор — время. Он решается увеличением многофункциональности.

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»— Самый ценный ресурс современного жителя мегаполиса — время. Все, что работает на сокращение времени в пути из точки А в точку Б, помогает поднять ценность жилья.  Растет спрос на наличие современной и качественной социальной инфраструктуры, причем кроме традиционного запроса на детские сады и школы мы видим интерес к наличию велодорожек, места для пробежек и других видов спорта, прогулок, — говорит Дарья Боталова.

Она добавляет, что изменения в проектировании коммерческих помещений меняются с развитием онлайн-торговли.  В новых проектах, кроме обязательного продуктового ритейла, проектируются ПВЗ.

Таким образом, убежден Игорь Белокобыльский, системы жизнеобеспечения и инфраструктура современных жилых проектов должны быть максимально самодостаточными. Дополнительный импульс тренду, по его мнению, придала пандемия коронавируса, которая показала, что многие экономические процессы можно делать удаленно.

— При выборе места жилья одним из главных факторов стало удобство проживания. Оно включает в себя свежий воздух, пространство для прогулок, наличие в пешей доступности инфраструктуры ежедневной потребности, а также пространство для занятия спортом, вместе с магазинами, садиками, школами. Надо отметить, что еще лет 6 или 7 назад «Стрелка» по заданию «Дома.РФ» сформулировала эти требования в своей многотомной работе о стандартах, о комплексном развитии территорий. Поэтому экономия времени, ликвидация большого количества стресс-факторов, создание эмоционально благоприятной среды в округе вылилось в потребность того, что называют «город в городе», или максимально продуманной, организованной территории в соответствии с заранее определенным мастер-планом, — прокомментировал он.

Автономия — признак «премиум»

Вячеслав Мельников уверен, что сегодня концепцию самодостаточных пространств можно встретить в недвижимости любого класса.

— В этом вопросе важен не сегмент, а уровень детализации и проработки концепции и инфраструктурного наполнения. И тут мы видим, что качество исполнения растет очень быстрыми темпами: инфраструктурно комфорт-класс мало в чем уступает бизнес- или премиум-сегменту пятилетней давности, а во многом даже превосходит, — отмечает эксперт.

Не согласен с тем, что автономность и премиальность являются синонимами и Игорь Белокобыльский.

— Допустим, в Москве существует огромное количество уже сейчас создающихся и созданных жилмассивов, микрорайонов, районов, которые абсолютно автономны, при этом ни в коем случае к ним нельзя применить термин «жилье премиум-класса», — подчеркнул он.

Перспективы дальнейшего развития

Эксперты констатируют, что подобный формат развития территории является взаимовыгодным для всех. Он позволяет улучшить качество среды, инвестиционную привлекательность, стоимость жилья.

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»— Он полностью соответствует духу времени: люди стремятся к тому, чтобы максимально сократить логистику между домом, работой, рестораном, фитнес-центром, супермаркетом, чтобы высвободить как можно больше времени. Концепция «город в городе» отвечает этому запросу, так как подразумевает наличие полноценной инфраструктуры на территории одного жилого или апарт-комплекса. А в некоторых из них, к примеру в строящемся в Новосибирске мультифункциональном комплексе Freedom, перемещение между локациями возможно по нажатию кнопки лифта, — говорит коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

По словам Надежды Косаревой, для реализации такой модели на практике требуется достаточно жесткая градостроительная политика в городе, поскольку для застройщиков стандартного массового жилья экономически более выгодно построить как можно больше жилья на территории. В качестве примера она приводит Москву, где модель многофункциональной застройки активно реализуется сегодня.

— Власти Москвы придают большое значение созданию в новых районах жилой застройки новых рабочих мест в сфере услуг и современной экологически безопасной промышленности и реализуют соответствующие стимулирующие меры для застройщиков. При этом в последние годы все большее число застройщиков в крупных российских городах (в том числе в Новосибирске) сами начинают понимать, что качественная и разнообразная среда позволяет повысить спрос на жилье даже при более высоких ценах, — говорит эксперт.

Антон Рехтин уверен, что в ближайшие годы наиболее активно по концепции «город в городе» будет развиваться пригород.

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»— Новосибирск уже перенасыщен, поэтому активно застраиваются прилегающие к нему территории. Эта тенденция будет развиваться и дальше. Застройщики все больше будут уходить за пределы города и создавать кварталы с городским форматом жизни. Ведь такие самодостаточные поселки — это сочетание комфортной и спокойной жизни в пригороде с удобством городской квартиры при низкой плотности населения и прекрасной экологии, — говорит он.

О перспективах комплексного освоения территорий говорит и Дарья Боталова.

— На уровне градостроительной политики мы видим изменения в подходах властей, которые проектируют не отдельные дома, и кварталы, а целые районы. Закон о КРТ позволяет работать с большими пространствами и проектировать жилую среду максимально насыщенную функциями, — говорит она.

А Игорь Белокобыльский уверен, что подобный девелоперский продукт является практически единственным эффективным способом организации территорий.

— Здесь должно сосредоточиться не менее 80% предложения и спроса. Это мейнстрим будущего развития. К этому мейнстриму должны стремиться и муниципальные власти, и девелоперы при определении будущих перспектив развития. Новосибирску еще предстоит познать вкус мастеринга при планировании территории. И я очень сильно желаю нашему городу, девелоперам и властям получить огромное профессиональное эстетическое удовольствие от реализации подобного подхода, — резюмировал эксперт.

Точка зрения

«Город в городе» — нарушение принципов формирования сложных систем

Руководитель архитектурной компании KAНУРА Артур Лотарев:

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»— Наша проектная компания в последние годы не почувствовала более глубокое погружение заказчиков-застройщиков в сторону насыщения застраиваемых территорий большим количеством различных функций. Все как обычно и подчиняется законам развития рынка недвижимости, который достаточно инерционный. Год длиться проектирование и согласования, затем полтора-два года длиться стройка. Соответственно застройщику при формировании задания на проектирование для архитекторов необходимо предугадать, что будет востребованным на этой площадке через 2-3 года, поэтому они все время пытаются ловить эти направления с учетом данного горизонта планирования.

Заказчики стараются особо не рисковать и просто выделяют первые этажи под общественные функции. И то лишь потому, что это вынужденная мера — как правило первые этажи в виде квартир продаются плохо. В 95% случаев девелопер на этапе проектирования, не знает кто конкретно разместиться на первом этаже, какие именно функции там будут. Обычно делают универсальные пространства, которые в проектной документации называют офисными помещениями.

Концепция «город в городе» подразумевает некую автономность. Я не знаю застройщиков в Новосибирске, которые стремились бы создать какую-то замкнутую экосистему в чистом виде. Которая будет существовать сама по себе. Это, в принципе, невозможно сделать в большом городе. На мой взгляд, «город в городе» — это некое противопоставление части города самому городу. В виде образа — это можно себе представить — как раковая опухоль, которая с точки зрения биологии является организмом внутри организма.

Даже при комплексном развитии территорий, прилегающих к городу, это будет районом, а не самостоятельным городом-спутником. Если мы противопоставляем одну систему другой, то между ними должны быть разрывы, должны быть абсолютно разные функции. Например, Академгородок, который изначально был научным центром и воспринимался всеми как некий отдельный кластер. Но законы развития человечества взяли свое, город разросся, и теперь этот район стал частью Новосибирска.

Есть такое понятие «маятниковая миграция», когда люди живут в одном месте, а работают в другом. Исследования в области урбанистики показывают, что за счёт создания многофункциональных пространств в районе можно лишь 10% людей оставить на текущей территории. Большая часть жителей все равно будут мигрировать. Все равно люди будут готовы тратить 10, 30 минут или час на дорогу, чтобы приехать на работу, в театр, на концерт или к родственникам.

Поэтому считаю, что идея «города в городе» — скорее маркетинговая история. С точки зрения правды жизни такой подход – это нарушение принципов формирования сложных социальных, политических, экономических и технологических систем.

Главное фото — собственность компании «Брусника»
Фото Надежды Косаревой предоставлено центром общественных связей Фонда «Институт экономики города»
Фото Дарьи Баталовой — собственность компании «Брусника»
Фото И. Белокобыльского, А. Рехтина, В. Мельникова  предоставлены спикерами  из личных архивов
Фото Артура Лотарева предоставлено спикером. Автор: Анастасия Мезенцева

316

Рубрики : Недвижимость Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55

Что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане

Власти Новосибирска переводят земельный участок в рекреационную зону.
Читать далее >>

Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО

Альтернативной кандидатуры на этот пост не было.
Читать далее >>

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО

Экс-руководитель отряда оценил ущерб, который он наносит противнику на спецоперации.
Читать далее >>

11-летней Софии Ганиевой требуется дорогостоящее лечение

У девочки сосудистая мальформация лица и языка.
Читать далее >>

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Предприниматели и эксперты-политики изнутри понимают основные проблемы, актуальные для города, могут оценить последствия различных решений и предложить свои варианты.
Читать далее >>

Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

И внимательно относиться к любой информации, поступающей от посетителей.
Читать далее >>

В прокуратуре прокомментировали причины задержания Дениса Архипова

Он не изъял в бюджет средства банковской гарантии, когда регоператор не выполнил свои обязательства по контракту.
Читать далее >>

Метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области

Начало посевной ожидается на 5-6 дней позже многолетних значений.
Читать далее >>

150 домов и 2500 участков могут попасть в первую волну паводка в Новосибирске

Первую волну паводка в городе ждут в начале апреля.
Читать далее >>

Заключение Главгосэкспертизы по метро «Спортивная» в Новосибирске ждут к июню

Депутаты уже не верят, что станцию сдадут в этом году.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия»

Марина Москаленко: Индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес

Между тем в отрасли работают уже несколько тысяч компаний и предпринимателей.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Отца установили по ДНК-тесту»: школьница родила ребенка от отчима, который воспитывал ее с 2-х лет
29/03/24 17:54
Общество
Дождь и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске
29/03/24 17:39
Общество
Землю под пескобазами зарезервируют под муниципальные нужды в Новосибирске
29/03/24 17:33
Бизнес Власть Город
Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»
29/03/24 17:30
Недвижимость Рынки
Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова взяли под стражу в суде
29/03/24 17:30
Право&Порядок Спорт
Парки и скверы получили новые названия в Новосибирске
29/03/24 17:20
Город
Стало известно, что будет с домом, который строили 33 года в Новосибирске
29/03/24 16:36
Общество
Мигрант дал взятку полицейскому, чтобы отмазать родственника от уголовного дела
29/03/24 16:13
Общество Право&Порядок
Финансовая подушка: как накопить, в чем хранить сбережения бийчанам
29/03/24 16:00
Финансы
Скончалась экс-начальник департамента образования в Новосибирске
29/03/24 15:55
Образование Общество
В Ханты-Мансийске олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона
29/03/24 15:52
Бизнес Спорт
В Новосибирске прошла серия бизнес-игр «Время денег»
29/03/24 15:30
Финансы
Реконструкция сквера Демакова в Новосибирске обойдется в 260 млн рублей
29/03/24 15:09
Власть Город Общество
Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета
29/03/24 14:46
Бизнес
Главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин
29/03/24 14:39
Спорт
C 1 апреля пенсия проиндексируется у 80 тысяч жителей Новосибирской области
29/03/24 13:37
Общество
«Устроил к себе всех любовниц»: коллеги рассказали о задержанном экс-директоре ФК «Новосибирск»
29/03/24 13:34
Право&Порядок Спорт
По концессиям в ЖКХ идет подмена понятий, заявил депутат Госдумы Александр Аксёненко
29/03/24 13:32
Власть Энергетика&ЖКХ
Работник СТО попался полицейским на угнанной у владельца Mazda-3 в Новосибирске
29/03/24 13:07
Право&Порядок Транспорт
Что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане
29/03/24 12:58
Власть Город Общество
Популярное
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Спикер Госдумы перечислил законы, вступающие в силу в апреле
27/03/24 14:34
Эксперты назвали эффективное противораковое блюдо
27/03/24 12:09
Единые зарплаты бюджетникам планируют установить российские власти
27/03/24 9:51
Новости компаний
Около тысячи сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита
29/03/24 14:25
Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00
Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились
27/03/24 10:40
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса
27/03/24 9:00
«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного предприятия в НСО
25/03/24 17:38
Банк Уралсиб вручил главный приз победителю акции «Миллион за покупки»
25/03/24 11:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска