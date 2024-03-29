Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова взяли под стражу в суде

Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему гендиректору ФК «Новосибирск». Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
— Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года в отношении Андрея Перлова, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Свою вину в махинациях с субсидиями Перлов не признает.
О задержании бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова стало известно 29 марта. Его подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области.
Источник в силовых структурах пояснил Infopro54, что глава ФК сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.
Андрей Перлов – победитель XXV Олимпийских игр (Барселона, 1992 год) по спортивной ходьбе на 50 км. Закончил спортивную карьеру в 1996 году, после этого работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области, генеральным директором ФК «Новосибирск».
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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