Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова взяли под стражу в суде

Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему гендиректору ФК «Новосибирск». Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

— Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года в отношении Андрея Перлова, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Свою вину в махинациях с субсидиями Перлов не признает.

О задержании бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова стало известно 29 марта. Его подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области.

Источник в силовых структурах пояснил Infopro54, что глава ФК сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.

Андрей Перлов – победитель XXV Олимпийских игр (Барселона, 1992 год) по спортивной ходьбе на 50 км. Закончил спортивную карьеру в 1996 году, после этого работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области, генеральным директором ФК «Новосибирск».