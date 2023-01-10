Переведите пенсию в Банк «Левобережный» и получите 2000 рублей и 1 год без коммуналки

В акции могут принять участие пенсионеры по возрасту (женщины старше 56,5 лет, мужчины старше 61,5 лет), а также пенсионеры льготных категорий и получатели военной пенсии МВД вне зависимости от возраста. Чтобы получить 2000 рублей:
Дополнительно можно получить кешбэк в размере 100% от суммы внесенных коммунальных платежей. Для этого достаточно оплачивать услуги ЖКХ пенсионной картой. Розыгрыш проводится ежеквартально, участники акции могут вернуть до 10 000 рублей в квартал. С правилами акции можно ознакомиться на сайте.
Переведите пенсию в Банк «Левобережный» и пользуйтесь всеми преимуществами пенсионной карты:
Получить пенсионную карту можно в любом офисе Банка «Левобережный». За консультацией обращайтесь по бесплатному номеру 8-800-3333-555.
Общий период проведения акции: с 01.01.2023 по 31.03.2024. Участниками могут стать клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» с 01.04.2022 по 31.12.2022. Один клиент может получить 2000 рублей один раз. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором были соблюдены все условия акции.
Пенсионеры, получившие 2000 рублей в рамках акции, участвуют в розыгрыше кешбэка в размере 100% от фактически оплаченных коммунальных услуг за квартал (транзакции по пенсионной карте с МСС-кодом 4900). Определение победителя осуществляется «Генератором случайных чисел» 1 раз в квартал. Банк уведомляет победителей путем отправки СМС-сообщения и размещения информации о результатах розыгрыша на официальном сайте www.nskbl.ru.
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