Переведите пенсию в Банк «Левобережный» и получите 2000 рублей и 1 год без коммуналки

В акции могут принять участие пенсионеры по возрасту (женщины старше 56,5 лет, мужчины старше 61,5 лет), а также пенсионеры льготных категорий и получатели военной пенсии МВД вне зависимости от возраста. Чтобы получить 2000 рублей:

Оформите пенсионную карту в любом офисе Банка «Левобережный» до 31 декабря 2023 г. Получите на нее зачисление пенсии и оплатите картой минимум 1 покупку в период с 1 января 2023 г. по 28 февраля 2024 г. На следующий месяц на вашу пенсионную карту автоматически придет 2000 рублей от банка.

Дополнительно можно получить кешбэк в размере 100% от суммы внесенных коммунальных платежей. Для этого достаточно оплачивать услуги ЖКХ пенсионной картой. Розыгрыш проводится ежеквартально, участники акции могут вернуть до 10 000 рублей в квартал. С правилами акции можно ознакомиться на сайте.

Переведите пенсию в Банк «Левобережный» и пользуйтесь всеми преимуществами пенсионной карты:

бесплатный выпуск и обслуживание карты «Мир»;

получение пенсии день в день;

ежемесячное вознаграждение за остаток денег на счете – 3,5% годовых;

снятие денег в банкоматах любых банков без комиссий и ограничений по количеству операций;

льготные условия по кредитованию;

повышенные проценты по вкладам;

дополнительный доход в виде кешбэка деньгами от банка – возврат до 1500 рублей в месяц за расчеты по карте;

кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат до 20% от суммы покупок по акциям «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Получить пенсионную карту можно в любом офисе Банка «Левобережный». За консультацией обращайтесь по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Общий период проведения акции: с 01.01.2023 по 31.03.2024. Участниками могут стать клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» с 01.04.2022 по 31.12.2022. Один клиент может получить 2000 рублей один раз. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором были соблюдены все условия акции.

Пенсионеры, получившие 2000 рублей в рамках акции, участвуют в розыгрыше кешбэка в размере 100% от фактически оплаченных коммунальных услуг за квартал (транзакции по пенсионной карте с МСС-кодом 4900). Определение победителя осуществляется «Генератором случайных чисел» 1 раз в квартал. Банк уведомляет победителей путем отправки СМС-сообщения и размещения информации о результатах розыгрыша на официальном сайте www.nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.