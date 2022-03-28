Перевод платежей за газ на рубли может уничтожить производство удобрений в Германии

Распоряжение президента России Владимира Путина насчет оплаты за газ со стороны «недружественных стран» в рублях приведет к драматическим последствиям для химической и минеральной промышленности Германии, заявил эксперт-аналитик в области международных сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке в статье, опубликованной на немецком новостном портале Agrarheute, сообщает ГЛАС.ru.

Эксперт напоминает, что сложности у бизнеса начались еще минувшей осенью, с резким взлетом цен на газ, как базовое сырье для выработки удобрений. Но если раньше речь шла только о деньгах, рентабельности, простоях и потенциальных убытках, то сейчас вопрос поставлен ребром: «Как купить газ за рубли?». Санкции прямо запрещают это делать, и коммерческие организации не могут их вот так просто обойти, а пока политики найдут решение, предприятия просто остановятся и обанкротятся без российского газа.