В Новосибирске водители автобусов отказываются работать за зарплату в 100 тысяч

В Новосибирске некоторые автобусные маршруты сорвали план выполнения рейсов. Например, маршрут №43 совершил только 50% запланированных поездок.

Претензии у пассажиров есть и к маршруту №88 из Краснообска — редко ходит и не по заявленному расписанию.

В мэрии Новосибирска заявили, что причина транспортного хаоса в низкой рентабельности коммерческих маршрутов и в дефиците кадров.

— На маршрутах в Краснообск укомплектованность водителями составляет 70% при зарплате в районе 100 тысяч рублей. Дефицит кадров в отрасли давно сложился, при этом требования к нормам выработки у водителей ужесточились — перерабатывать нельзя. Проблема с водителями стоит на федеральном уровне, — пояснил замначальника городского управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.

По данным ведомства, за последние два года водителям категории «Д» в Новосибирске подняли заработную плату на 50%, но проблема с кадрами остается острой.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей новосибирского Академгородка возмутили правила перевозки багажа на новом маршруте до аэропорта «Толмачево». Согласно правилам, в автобусе можно перевозить только ручную кладь, провоз багажа запрещен.