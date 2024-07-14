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За мониторинг дорожной техники мэрия Новосибирска заплатила почти 1.5 млн рублей

  • 14/07/2024, 19:29
Автор: Юлия Данилова
За мониторинг дорожной техники мэрия Новосибирска заплатила почти 1.5 млн рублей
Системой дистанционного контроля не охвачены коммерческий подрядчики.

Дистанционный мониторинг уборочной техники в городе осуществляется на постоянной основе. К мониторингу подключена техника учреждений подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в количестве 441 единицы, говорится в ответе департамента на запрос Infopro54. Стоимость контракта на оказание услуг по мониторингу техники на 2024 год составляет почти 1,5 млн рублей.

Кроме того, на сегодняшний день на территории города Новосибирск действует платформа «Мой Новосибирск», в которой отображается навигация уборочных машин.

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— В настоящее время структурными подразделениями департамента активно используется система мониторинга в повседневной работе, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Дорожная техника, применяемая для уборки улично-дорожной сети, оснащена системой ГЛОНАСС. В соответствии с данной системой проводится ежедневный мониторинг, контроль и анализ работоспособности выхода техники на дорожную сеть, а также ее местонахождение согласно выданным техническим заданиям.

При этом в мэрии подчеркнули, что условиями контракта подключение техники коммерческих структур к системе контроля не предусмотрено. Напомним, мэрия привлекает частников к уборке и вывозу снега с городских улиц.

На момент подготовки материала на линии находились 122 машины.

Ранее редакция сообщала о том. что мэрия Новосибирска подвела итоги тендера на поставку 103 единиц спецтехники для уборки улиц города. Стартовая цена контракта составляла 1,2 млрд рублей.

Иллюстрация — скрин карты навигации уборочных машин.

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка города спецтехника мониторинг


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